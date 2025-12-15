15일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.7원 내린 1471.0원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 2.7원 내린 1471.0원 마감
2025년 12월 15일(월)
15일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.7원 내린 1471.0원에 마감했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응'
1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ]
"자녀 100명 대리모로 낳았다" 아이 1명당 '3억'…머스크 따라하는 中 재벌들
"금값 대폭락할 것…인플레이션 하락하기 때문" 돈나무 언니 경고
골프 모임서 만난 내연녀 관계 끊자…사진 유포 스토킹한 40대 이례적 중형 선고
"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는
"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?
호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"
'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"
2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인