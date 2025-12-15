이케아, 미트볼 출시 40주년 기념 반값 할인 행사

매주 수·금 전 미트볼 메뉴 할인



이케아 코리아가 이케아 미트볼 출시 40주년을 기념해 오는 31일까지 특별 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.

이케아 코리아는 행사 기간 '이케아 패밀리' 멤버를 대상으로 매주 수요일과 금요일 스웨디시 레스토랑에서 판매하는 모든 미트볼 메뉴를 50% 할인된 가격에 제공한다. 미트볼 메뉴 구매 시 받을 수 있는 영수증 쿠폰을 제시하면 스웨디시 푸드마켓에서 판매하는 냉동 미트볼 후부드롤을 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이케아 미트볼은 연간 판매량 14억개를 기록하고 있는 이케아 대표 메뉴다. 1985년 스웨덴 셰프 셰스테드트가 이케아만의 레시피로 개발해 선보인 메뉴로 약 10개월간의 테스트를 거쳐 완성됐다. 이 레시피는 40년이 지난 지금도 거의 동일하게 유지되고 있으며 2015년부터는 플랜트볼 등으로 다양하게 변주되고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



