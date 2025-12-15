의정부시 "겨울철 복지 사각지대 없다"… 취약계층 집중 발굴·지원

단전·체납 등 위기가구 구출

의정부시, 민관 협력 '겨울철 복지안전망' 구축

경기 의정부시(시장 김동근)는 15일부터 내년 2월 28일까지 한파 및 폭설 등에 대비해 겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 기간을 운영한다.

의정부시(시장 김동근)는 15일부터 내년 2월 28일까지 한파 및 폭설 등에 대비해 겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 기간을 운영한다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 집중 발굴은 계절성 위험, 고물가 등으로 어려움을 겪는 취약가구의 생활 안정과 안전 확보를 위해 마련했다.

지원 대상은 ▲빅데이터(단전, 단수 등 위기정보) 시스템을 활용한 보건복지부 발굴 위기가구 ▲고독사 위험도 판단도구로 선별된 고독사 위험군 ▲장기간 공과금 체납자, 경찰서 및 소방서 연계 위기의심자 등 타 부서 및 기관의 요청자 ▲동별 주민신고를 통해 확인된 위기가구다. 이 밖에도 노인, 장애인, 아동, 노숙인 등 사회적 약자를 발굴하고 지원한다.

시는 위기가구 집중 발굴·지원 전담팀(TF)을 구성해 부서별 취약계층에 대한 맞춤형 보호계획을 수립하고, 사회복지시설 안전점검을 실시한다.

또한 시는 관리사무소와 경로당 등 생활밀접기관에 복지 사각지대 발굴 안내문을 발송하고 각 동에서는 위기가구 발굴 캠페인 등 자체 특화사업을 추진한다. 아울러 동지역사회보장협의체와 해피브릿지(명예사회복지공무원)를 중심으로 지역안전망을 활용해 복지 사각지대 해소에 앞장선다.

발굴된 위기가구에는 맞춤형 급여 등 공적 지원과 다양한 민간 자원을 지원·연계할 계획이다. 이러한 지원만으로 해결하기 어려운 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자의 경우, 통합사례관리 대상자로 선정해 지속적으로 관리 및 지원할 예정이다.

의정부시 관계자는 "한파로 어려움을 겪는 이웃이 단 한 명도 소외되지 않도록 민관이 협력해 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다"며 "어려운 이웃을 발견할 경우 복지정책과 및 주민센터, 경기도 위기상담 콜센터, 보건복지부 보건복지상담센터로 적극 제보해 주시길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>