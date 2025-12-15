본문 바로가기
사회
일반

의정부시 "겨울철 복지 사각지대 없다"… 취약계층 집중 발굴·지원

이종구기자

입력2025.12.15 10:03

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단전·체납 등 위기가구 구출
의정부시, 민관 협력 '겨울철 복지안전망' 구축

경기 의정부시(시장 김동근)는 15일부터 내년 2월 28일까지 한파 및 폭설 등에 대비해 겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 기간을 운영한다.

의정부시(시장 김동근)는 15일부터 내년 2월 28일까지 한파 및 폭설 등에 대비해 겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 기간을 운영한다. 의정부시 제공

의정부시(시장 김동근)는 15일부터 내년 2월 28일까지 한파 및 폭설 등에 대비해 겨울철 복지 사각지대 집중 발굴·지원 기간을 운영한다. 의정부시 제공

이번 집중 발굴은 계절성 위험, 고물가 등으로 어려움을 겪는 취약가구의 생활 안정과 안전 확보를 위해 마련했다.


지원 대상은 ▲빅데이터(단전, 단수 등 위기정보) 시스템을 활용한 보건복지부 발굴 위기가구 ▲고독사 위험도 판단도구로 선별된 고독사 위험군 ▲장기간 공과금 체납자, 경찰서 및 소방서 연계 위기의심자 등 타 부서 및 기관의 요청자 ▲동별 주민신고를 통해 확인된 위기가구다. 이 밖에도 노인, 장애인, 아동, 노숙인 등 사회적 약자를 발굴하고 지원한다.

시는 위기가구 집중 발굴·지원 전담팀(TF)을 구성해 부서별 취약계층에 대한 맞춤형 보호계획을 수립하고, 사회복지시설 안전점검을 실시한다.


또한 시는 관리사무소와 경로당 등 생활밀접기관에 복지 사각지대 발굴 안내문을 발송하고 각 동에서는 위기가구 발굴 캠페인 등 자체 특화사업을 추진한다. 아울러 동지역사회보장협의체와 해피브릿지(명예사회복지공무원)를 중심으로 지역안전망을 활용해 복지 사각지대 해소에 앞장선다.


발굴된 위기가구에는 맞춤형 급여 등 공적 지원과 다양한 민간 자원을 지원·연계할 계획이다. 이러한 지원만으로 해결하기 어려운 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자의 경우, 통합사례관리 대상자로 선정해 지속적으로 관리 및 지원할 예정이다.

의정부시 관계자는 "한파로 어려움을 겪는 이웃이 단 한 명도 소외되지 않도록 민관이 협력해 촘촘한 복지안전망을 구축하겠다"며 "어려운 이웃을 발견할 경우 복지정책과 및 주민센터, 경기도 위기상담 콜센터, 보건복지부 보건복지상담센터로 적극 제보해 주시길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
