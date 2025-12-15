구몬학습, 제1회 창작 문학 공모전 시상식 개최

유초등생 총 306명 수상

구몬학습은 지난 13일 교원 챌린지홀에서 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전 with 디즈니 주토피아2' 시상식을 열었다고 15일 밝혔다.

올해 처음으로 실시한 이번 공모전은 전국의 유초등생들이 상상력과 창의력을 발휘해 문학적 소양을 기를 수 있도록 지원하기 위해 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 실시했다. 특히 인공지능(AI) 시대를 살아가는 아이들이 표현력 및 문해력 등을 키우는 동시에 자기 생각을 언어로 표현하는 힘을 체득할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

지난 13일 교원 챌린지홀에서 열린 '제1회 구몬학습 창작 문학 공모전' 시상식에서 시상자 및 수상자들이 단체 사진을 찍고 있다. 구몬학습 AD 원본보기 아이콘

참가 부문은 ▲구몬학습 문학 ▲디즈니 이벤트 부문 총 2개로 나눠 시 짓기, 그림 그리기, 산문 쓰기 중 참가자가 원하는 형식을 자유롭게 선택해 작품을 제출하도록 했다.

공정한 심사를 위해 아동청소년문학 평론가 및 그림책 작가 등 외부 전문가로 구성된 심사평가단이 내용 전달력, 창의성, 표현력 등을 각 5개 부문별로 평가해 ▲대상(5명) ▲금상(20명) ▲은상(50명) ▲장려상(231명)을 선정해 개인 총 306명에게 약 3000만원 상당의 상금과 부상을 수여했다.

구몬학습 관계자는 "이번 공모전을 시작으로 자라나는 아이들의 창의적 역량과 문학적 소양을 길러 줄 수 있는 방안을 마련하는데 지속해서 힘쓰겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>