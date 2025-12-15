본문 바로가기
유통

[오늘의신상]오뚜기, '칼칼한 짬뽕칼제비' 출시

한예주기자

입력2025.12.15 08:20

칼제비 라인업 확장
생면 칼국수·수제비에 해물 육수와 불향 더해

오뚜기 는 쫄깃한 생면 칼국수와 수제비에 짬뽕의 불맛을 더한 신제품 '칼칼한 짬뽕칼제비'를 출시했다고 15일 밝혔다.


겨울철을 맞아 따뜻한 국물요리를 찾는 소비자가 늘어남에 따라, 오뚜기는 칼제비 라인업을 확대했다. 우동 중심이던 겨울철 면요리에 색다른 선택지를 더하고, 집에서도 다양한 국물요리를 즐기고자 하는 소비자 니즈를 반영했다는 설명이다.

오뚜기 짬뽕칼제비 시뮬컷. 오뚜기

'칼칼한 짬뽕칼제비'는 쫀득한 생면 칼국수와 수제비로 풍부한 식감을 경험할 수 있다. 시원한 해물 육수에 별첨 향미유로 짬뽕 특유의 화끈하고 깊은 풍미를 살렸으며, 미역과 맛살 등 고명을 더해 풍성한 맛을 완성했다.


신제품 '칼칼한 짬뽕칼제비'는 공식 자사몰 '오뚜기몰'을 비롯한 다양한 온·오프라인 유통 채널을 통해 만나볼 수 있다.


오뚜기 관계자는 "칼제비는 오뚜기가 꾸준히 시장을 확장하며 품질 경쟁력으로 키워온 냉장면 대표 제품군"이라며 "짬뽕의 화끈한 맛과 생면의 쫄깃함을 한 그릇에 담아낸 만큼, 추운 겨울 따끈하게 즐길 수 있는 별미가 될 것으로 기대한다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
