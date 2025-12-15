환율 고공행진…수입물가, 19개월래 최대폭 상승 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①유가 하락에도 환율이 끌어올린 수입물가…19개월 최대폭

②구윤철 "한국형 국부펀드, 투자공사와 달라…적극적 국부창출"

③9월 미국 무역적자 5년여만에 최저…금 수출 증가 영향

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 셧다운에 지연된 경제 지표 '우르르'

○고용·물가 지표 주목…고용 상황 예상보다 나쁠 수도

○파월 '비둘기' 발언에 한고비 넘었지만…"이번 주가 더 중요"

Top3 NEWS

■ 수입물가 상승률, 1년7개월來 최고치…고환율 영향 ○한은, 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

○수입물가 전월대비 2.6% 올라…5개월째 상승

○국제유가 하락했지만 환율 올라 상쇄…소비자물가 부담 커져

■ '국부펀드+KIC'…싱가포르 모델로 간다 ○KIC는 고위험·고수익 투자 한계

○해외 투자 중심·국내 전략 산업 투자 제한

○한국형 국부펀드 설립 통해 첨단산업·바이오·부동산 적극 투자

■ 美 9월 무역적자, 전월比 11% 감소…5년 만에 최저 ○2020년 중반 이후 최저치 기록

○금·의약품 중심 수출 3% 늘어

○수입은 0.6% 증가 그쳐

그래픽 뉴스 : "코레일·에스알 통합하면 KTX 요금 10% 인하?…'조삼모사' 세금 청구서"

○통합으로 인한 중복 비용 절감

○작년 5000억 당기순손실 예상

○"적자 폭 커지면 혜택 먼저 폐지…피해는 승객에 갈 것"

the Chart : "금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자…'불티'나는 실버뱅킹

○은 가격 사상 최초로 온스당 60달러 돌파

○실버뱅킹 잔액 올해만 4배 늘어

○내년 가격 예상 범위, 온스당 최대 70달러

오늘 핵심 일정

○국내

메리츠제1호스팩 코스닥 상장,확정공모가 2000원

티엠씨 코스피 상장, 확정공모가 9300원

미래에셋비전스팩10호 코스닥청약, 확정공모가 2000원

리브스메드 코스닥 청약, 예정공모가 4만40000~5만5000원

○해외

08:50 일본 단칸 대형제조업지수 (4분기)

11:00 중국 중국 산업생산 (YoY) (11월)

11:00 중국 실직률(11월)

15:30 인도 도매물가지수(YoY) (11월)

16:30 스위스 생산자물가지수(MoM) (11월)

19:00 유럽 산업생산 (MoM) (10월)

22:15 캐나다 주택착공건수(11월)

22:30 캐나다 소비자물가지수 (MoM) (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -3℃( ▼ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( ▲ 4 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 30%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>