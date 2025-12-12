본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

주말 전국 곳곳에 눈·비…중부 내륙 최대 10㎝ 폭설

김현정기자

입력2025.12.12 17:10

수정2025.12.12 17:14

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일 전국 대부분 지역에 비 또는 눈
14일은 충남·서해안 중심으로 눈·비

이번 주말 전국 곳곳에 눈이나 비가 내릴 전망이다. 특히 수도권 등 중부내륙에는 최대 10㎝의 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.


12일 기상청에 따르면 토요일인 13일은 전국이 흐린 가운데 오전부터 밤사이 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 중부지방과 전라 동부 내륙, 경북권, 경남 서부 내륙, 제주도 산지에는 비나 눈이, 그 밖의 지역에는 비가 내릴 것으로 예보됐다. 특히 늦은 오후부터 경기 북부·남동부와 강원 내륙·산지, 충북 북부, 제주도 산지를 중심으로 시간당 1~3㎝의 강하고 무거운 눈이 내리겠다.

서울에 20cm에 이르는 폭설이 내린 지난달 27일 서울 중구 남산 N타워에서 바라본 남산과 팔각정이 하얀눈으로 덮혀 있다. 조용준 기자

서울에 20cm에 이르는 폭설이 내린 지난달 27일 서울 중구 남산 N타워에서 바라본 남산과 팔각정이 하얀눈으로 덮혀 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

예상 적설량은 강원 내륙·산지 5~10㎝, 경기 북부·남동부, 충북 중·북부, 제주도 산지 3~8㎝, 서울·인천·경기 남서부, 서해5도, 충북 남부, 경북 북부 내륙·북동 산지 1~5㎝, 대전·세종·충남 내륙, 전북 동부 1~3㎝, 경남 서부 내륙 1㎝ 안팎이다. 이번 눈은 짧고 강하게 내리기보단 긴 시간 강한 눈이 오래 이어질 것으로 보인다.

예상 강수량은 제주도 5~20㎜, 서울·인천·경기와 서해 5도, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 울릉도·독도 5~10㎜ 등이다. 강원 동해안, 광주, 전남, 전북, 부산, 울산, 경남, 대구·경북은 5㎜ 안팎의 강수량이 예상된다.


아침 최저기온은 영하 3∼7도, 낮 최고기온은 2∼14도로 예보됐다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼3.0m, 서해 0.5∼3.0m로 예상된다.


기상청은 일요일인 14일에도 충남과 호남 서해안을 중심으로 눈비가 내릴 것으로 전망했다. 대기 상층으로 북쪽에서 영하 30도 이하 찬 공기가 내려오고 하층으로는 대륙고기압 가장자리를 타고 북서풍이 불면서 서해상에 해기차에 의한 눈구름대가 발달하기 때문이다. 14일 북쪽에서 찬 바람이 불어 들면서 전국에 강풍이 불고 해상에 거센 풍랑도 일겠다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세에 시골까지 불티난 日 중국인 단체 사라지자…"한국인 오세요" 특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기