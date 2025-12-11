▲다자통상협력과장 지민정 ▲인증산업진흥과장 이용현
[인사]산업통상부
2025년 12월 11일(목)
