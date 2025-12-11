한국남동발전, 한국가스공사와 개별요금제 계약체결

친환경·고효율 발전 전환 기반 마련



한국남동발전은 11일 한국가스공사 대구 본사에서 한국가스공사와 발전용 개별요금제 천연가스 매매계약을 체결했다.

이번 계약은 남동발전 분당복합발전소 현대화사업의 연료공급을 안정적으로 확보하기 위해 마련됐다.

한국남동발전, 가사공사와 개별요금제 계약체결.

개별요금제는 물량, 기간, 공급자 등 수요자의 계약 조건에 따라 요금을 산정하는 제도이다. 동일 단가로 적용하는 기존 요금제와는 달리 특정 시점의 도입 계약이 특정한 발전기에 연동되는 방식으로 시장 상황과 수급 조건에 맞는 유리한 가격 확보가 가능한 계약 형태이다.

이번 계약으로 남동발전은 가스공사로부터 오는 2027년에서 2036년까지 10년 동안 약 290만㎧의 천연가스를 공급받게 된다.

지난 1993년 준공한 분당복합발전소 1블럭은 노후발전소의 설비를 고효율 설비 등으로 교체해 친환경 발전소로 전환하는 현대화 사업을 추진 중이다. 분당복합발전소는 설비개선 공사를 통해 미세먼지와 환경오염 물질 배출을 줄이는 한편, 개별요금제 도입으로 경제적이고 안정적인 전력공급 역할을 할 것으로 보인다.

특히 최근 한국남동발전은 새 정부의 국정 방향에 발맞춰 친환경 에너지 전환을 위한 청사진으로 '에너지 신작로'를 제시한 바 있다. 에너지 신작로에 따라 한국남동발전은 2040년까지 LNG를 포함한 저탄소·무탄소 전원 중심의 사업구조 재편을 통해 총 설비용량 2만4000MW를 달성할 계획이다. 분당복합발전소 현대화 사업추진의 동력이 될 개별요금제 계약체결은 '에너지 신작로' 실천의 일환이다.

강기윤 한국남동발전 사장은 "우리 한국남동발전은 에너지신작로 2040을 통해 기존 화력발전 중심의 사업을 친환경 에너지 사업으로 전환해 국민에게 지속 가능하고 청정한 에너지를 제공할 뿐만 아니라 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 앞장서고자 한다"면서"이번 계약이 우리가 그리고 있는 2040 에너지 신작로를 실현할 수 있는 초석이 되기를 희망한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자



