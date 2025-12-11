충남도, '우수 브랜드 쌀' 대상에 논산 '육군병장쌀'

올해 3회 평가 종합 1위…당진 '해나루쌀', 아산 '맑은쌀'도 상위권 품질 입증

충남도가 도내 브랜드 쌀의 품질 경쟁력 강화를 위해 실시한 '제3회 충남 품질관리 우수 브랜드 쌀' 평가에서 논산 '육군병장쌀'이 올해 최고 등급인 대상을 받았다.

육군병장 쌀은 외관·성분·맛·품종 순도 등 전 항목에서 고르게 높은 점수를 받으며 지역 대표 브랜드 쌀로 자리매김했다.

도 농업기술원은 '제3회 충남 품질관리 우수 브랜드 쌀' 심사 결과, 논산시 대표 브랜드인 '육군병장쌀'을 대상에 선정했다고 11일 밝혔다.

이번 평가는 도내 브랜드 쌀의 품질 경쟁력 제고와 소비자 신뢰 확보를 목표로 매년 실시되며, 시군 농업기술센터 추천을 받은 브랜드를 대상으로 3월·7월·11월 총 3회에 걸쳐 진행됐다.

올해 수상 브랜드는 ▲대상 논산 '육군병장쌀' ▲최우수상 당진 '해나루쌀' ▲우수상 아산 '맑은쌀'이다.

평가 항목은 ▲완전립 비율·분상질립 등 외관 품질▲단백질·수분 함량 성분 분석▲취반 후 윤기·식감·맛 등의 식미 평가▲DNA 기반 SNP 마커 활용 품종 순도 분석 등으로 구성됐다.

김학헌 연구개발국장은 "기후 변화로 고품질 쌀 생산 여건이 어려워졌지만 농업인의 노력으로 우수한 성과를 거뒀다"며 "소비자가 신뢰할 수 있는 균일한 품질의 충남 쌀 생산을 위해 기술 지원과 품질 향상을 지속하겠다"고 말했다.





