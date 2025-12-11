중랑구, 커피박 재활용 본격화…천일에너지와 업무협약

생활폐기물로 버려지던 커피박 활용

모바일 신청·전용가방 배출

서울 중랑구(구청장 류경기)가 커피전문점에서 나오는 커피박을 자원으로 재활용하는 사업을 이달부터 시행한다.

커피박 재활용 가방 디자인. 중랑구 제공.

커피박은 커피 추출 후 남는 찌꺼기다. 그동안 생활폐기물로 분류돼 소각 처리됐다. 구는 커피박이 고형 연료나 퇴비로 재활용 가능한 소재임에도 활용되지 못한 점에 주목해 새 자원순환 방식을 도입했다.

구는 신재생에너지 기업 '천일에너지'와 업무협약을 맺고 참여 희망 커피전문점에 커피박 수거 전용 가방을 배포한다. 커피박을 전용 가방에 담아 배출하면 수거 기사가 방문해 회수한다.

참여를 원하는 매장은 모바일 앱 '지구하다'를 설치해 회원가입 후 업체 등록을 하면 된다. 앱에서 수거 신청을 완료하면 일정에 따라 수거가 이뤄진다.

류경기 중랑구청장은 "이번 커피박 재활용 사업은 지역 커피전문점과 주민이 함께 만드는 자원 선순환의 첫걸음"이라며 "앞으로도 현장에서 효과를 체감할 수 있는 재활용 정책을 꾸준히 발굴·확대하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



