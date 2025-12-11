창녕군, '2025 보건복지부 복지행정상' 11년 연속 수상 영예

경남 도내 유일 최우수상



경남 창녕군은 2025년 보건복지부 지역복지사업 평가에서 3개 부문 최우수와 1개 부문 우수상을 받으며 '11년 연속 수상'의 기록을 쓰고, 기타 복지행정분야 평가에서도 우수 시군으로 선정돼 7관왕을 달성했다고 11일 밝혔다.

보건복지부는 2013년부터 지역복지사업 평가를 통해 지역복지분야에서 우수한 복지 행정을 펼친 지방자치단체를 우수기관으로 선정해 시상하고 있다.

창녕군, 보건복지부 복지행정상 11년 연속 수상 영예. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 창녕군은 △민관협력 모의사례 경진대회 '대상' △희망복지지원단 운영 부문 '최우수상' △찾아가는 보건복지서비스 제공 부문 '최우수상'△고독사 예방 및 관리 '우수상' △행정안전부 2025년 읍면동 복지·안전 개선 우수사례 경진대회 '우수상' △장애인복지사업 평가 '최우수상'△경남지역 시군 자원봉사센터 평가 '우수상'을 수상하며 7관왕의 영예를 안았다.

희망복지지원단 운영 부문에서는 △공공부문 사례관리 협력 활성화 △민관-공공 협력체계 구축을 통한 통합적 서비스 제공 △지역 간 복지자원 불균형 해소를 위한 자원공유 활성화 노력에서 높은 평가를 받았다.

찾아가는 보건복지서비스 제공 부문에서는 △복지사각지대 발굴·연계 △보건복지 관련 직원 역량강화 노력도 △찾아가는 보건복지 교육과정 운영 등에서 최우수 지자체로 평가받았다.

고독사 예방 및 관리 제공 부문에서는 △고독사 예방 민간인력 활용 사업추진 △고독사 예방 민·관 협의체 구성 △대상자 특성별 맞춤형 프로그램 연계·운영에서 우수한 노력을 인정받았다.

성낙인 군수는 "앞으로도 주민의 목소리에 귀 기울이고, 새로운 복지 모델을 선도하여 모두가 안심하고 살아갈 수 있는 '복지안전지대 창녕'을 만들어 가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>