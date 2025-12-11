李대통령, 캄보디아·오스트리아 등 8개국 주한대사 신임장 받아

"협력 폭 넓어지도록, 적극적 가교 역할 해달라" 당부

이재명 대통령이 11일 캄보디아·오스트리아·필리핀 등 새로 부임한 8개국 주한 대사로부터 신임장을 전달받았다.

이날 오전 용산 대통령실에서 열린 신임장 제정식에는 쿠언 폰러타낙 주한캄보디아대사, 에바 마리 루섹 주한오스트리아대사, 버나뎃 테레스 페르난데즈 주한필리핀대사, 고조 최 주한가나대사, 고랑랄 다스 주한인도대사, 마리무투 카루파야 파뜨마나단 주한스리랑카대사, 와엘 하셈 주한레바논대사, 하젬 이스마엘 이브라힘 자키 주한이집트대사 등이 참석했다. 신임장 제정식은 새로 부임한 대사가 본국의 원수부터 받은 신임장을 주재국 국가 원수에게 전달하는 행사다.

이 자리에서 이 대통령은 "신임 대사들에게 각국과의 활발한 교류를 통해 우정이 더욱 깊어지고 협력의 폭이 넓어지기를 바란다"면서 "주한대사로 근무하는 동안 양국 관계가 경제, 문화, 인적 교류 등 다방면으로 발전해 양국 국민에게 더 많은 실질적인 이익을 줄 수 있도록 적극적인 가교역할을 해달라"고 당부했다.

이에 신임 대사들은 올해 성공적인 APEC 정상회의 개최 등 우리나라가 거둔 외교 성과를 높이 평가하고, 다양한 분야에서 우리나라와의 협력 강화를 위해 최선을 다하겠다는 각오를 밝혔다. 또 대사들은 자국 국가원수의 각별한 안부를 전하면서 이 대통령이 편리한 시기에 자국을 방문하여 양국 관계 도약의 계기가 마련되기를 바란다고 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



