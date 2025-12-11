인하대, AI 데이터센터 구축…송도캠퍼스 등 제2·3센터 확장 계획

인하대학교는 60주년기념관에 '인공지능(AI) 데이터센터'를 구축했다고 11일 밝혔다.

센터는 800노드급 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 대규모 연산 시스템을 안정적으로 수용할 수 있는 인프라를 갖췄다.

인하대는 급증하는 인공지능 연구 수요에 선제적으로 대응하고, 연구실별로 분산돼 비효율적으로 운영하던 GPU 자원의 안전성과 활용도를 개선하기 위해 센터를 구축했다고 설명했다.

인하대는 내년 상반기까지 정석학술정보관에 GPU720 노드를 수용할 수 있는 제2센터를 구축하고, 송도캠퍼스에 대규모 확장형 제3센터를 순차적으로 건립해 캠퍼스 전역을 연결하는 'AI 인프라 허브'를 완성한다는 계획이다. 이를 위해 앞으로 8년 동안 100억원 규모의 예산을 투입한다.

조명우 인하대 총장은 "데이터센터 구축은 인천과 대한민국의 AI 혁신을 견인하는 핵심 거점으로 도약하는 출발점"이라며 "교육·연구 혁신과 함께 AI 융합 생태계를 선도하겠다"고 말했다.





