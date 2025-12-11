임실군 '농어촌상생협력기금 지원사업' 선정

"농어촌 경제 활성화·경쟁력 강화"

전북 임실군이 한국토지주택공사(LH)가 지원하는 2026년 농어촌상생협력기금 지원사업에 최종 선정됐다.

11일 군에 따르면 농어촌상생협력기금사업은 자유무역 협정(FTA)의 이행으로 인한 농어업의 피해를 최소화하고 농어촌의 지속 가능한 발전과 민간기업과의 상생협력을 통해 농어촌 경제의 활성화와 경쟁력 강화를 위해 기금을 조성해 지원하는 사업이다.

LH에서는 그동안 농어촌 주민 복지 증진, 지역개발, 의료·문화 서비스 확충, 스마트 농업 인프라 구축 등 다양한 협력사업을 추진하고 있다.

이에 따라, 내년에는 고령화 및 인구 감소 지역이면서 문화 환경이 취약한 지역을 대상으로 다양한 문화 체험 행사와 공연을 통한 외부 방문객 유입 유도로 지역 소멸을 완화하고, 지역경제 활성화에 기여하고자 최종적으로 임실군을 선정해 협력사업을 추진하기로 했다.

LH는 이번 사업에 농어촌상생협력기금 7,500만원을 투입, 문화예술프로그램과 문화기반시설 확충하고, 군은 지역 홍보와 행정적 지원을, 국가무형유산 임실필봉농악보존회는 지역 특색을 반영한 문화·예술사업을 진행한다.

심 민 군수는 "LH의 지원으로 다양한 문화 체험과 공연을 통해 많은 분이 임실을 찾고, 지역 주민들의 삶의 질도 향상될 것으로 기대한다"며 "군도 인구 감소 문제 해결하기 위한 지속적인 노력과 지역경제 활성화를 위한 적극적인 지원에 나설 것이다"고 말했다.





