국제행사에 '꼬마기자' 직접 나섰다… 'Big아이 도란도란' 홍보관 운영

벡스코 '2025 부산국제아동도서전'



부산시 어린이신문, 홍보부스 안내

어린이 기자들이 직접 국제전시행사에서 홍보역을 맡았다.

부산시가 11일부터 14일까지 해운대구 벡스코 제1전시장 3홀에서 열리는 '2025 부산국제아동도서전'에 부산시 어린이신문 '빅(Big)아이 도란도란' 홍보관을 운영한다고 알렸다.

이번 홍보관은 어린이신문 'Big아이 도란도란', 영어신문 '부산 이즈 굿(Busan is Good)', 온라인 영어 뉴스 '데일리 부산(Daily Busan)' 등 시가 운영하는 어린이·청소년용 미디어를 한자리에서 소개하는 자리로 구성됐다.

지난 6월 창간한 어린이신문 'Big아이 도란도란'은 어린이 문해력 향상과 지역 정체성 강화를 목표로 제작되고 있다. 부산 초등학교 3~6학년 전 교실에 계간으로 배포되고 있다. '꼬마부산기자단(꼬부기단)'이 직접 체험하고 취재한 기사가 신문의 중심을 이루며 '어린이가 만들고 어린이가 읽는 신문'이라는 구성을 분명히 하고 있다.

이번 도서전에서는 이러한 정체성을 살려 '꼬마부산기자단'이 직접 홍보관을 운영한다. 기자단은 현장에서 어린이신문을 소개하고 활동 경험을 전하며, ▲기자단 홍보 ▲2기 모집 안내 ▲기사 쓰기 체험 도우미 ▲현장 스케치와 취재 등 실제 기자 역할을 맡는다.

홍보관(B23)에는 창간호부터 12월 발간한 제3호까지 전시되며 어린이신문과 영어신문 최신호가 관람객에게 배부된다. '오늘은 내가 기자!' 미니 기사 쓰기, 숨은그림찾기 프로그램도 마련돼 있으며, 참가자에게는 경품 추첨 기회가 제공된다.

시는 이번 홍보관 운영을 통해 어린이신문 브랜드 인지도를 높이고 기자단 신규 모집을 확대한다. 영어신문 홍보와 어린이 언론 체험 기회를 넓히는 효과를 기대하는 셈이다.

2026년 활동할 꼬마부산기자단 2기는 부산 초등학생 4~6학년을 대상으로 12월 31일까지 모집 중이다.

원영일 시 대변인은 "어린이기자단이 직접 신문과 기자단을 소개한다는 점에서 의미가 크다"며 "부산을 배우고 기록하며 성장하는 어린이 미디어 생태계가 더 확장될 것"이라고 말했다.





