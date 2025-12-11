본문 바로가기
양주시, 사랑의 온도탑 제막·복지사각지대 발굴단 역량강화교육 실시

이종구기자

입력2025.12.11 10:41

경기 양주시가 지난 9일 양주시청 대회의실에서 읍면동 명예사회복지공무원 및 희망보듬이 등 복지사각지대발굴단 130여 명을 대상으로 '복지사각지대 발굴 역량강화교육'을 실시했다.

양주시가 지난 9일 양주시청 대회의실에서 읍면동 명예사회복지공무원 및 희망보듬이 등 복지사각지대발굴단 130여 명을 대상으로 '복지사각지대 발굴 역량강화교육'을 실시하고 있다. 양주시 제공

양주시가 지난 9일 양주시청 대회의실에서 읍면동 명예사회복지공무원 및 희망보듬이 등 복지사각지대발굴단 130여 명을 대상으로 '복지사각지대 발굴 역량강화교육'을 실시하고 있다. 양주시 제공

이번 교육은 복지소통꿈연구소 김헌 대표를 강사로 초청해 "디지털시대 명예사회복지공무원, 아는 것이 힘!"을 주제로 강연을 펼치고, 실제 복지현장에서 활용할 수 있는 위기가구 발굴 노하우와 지원 연계 사례를 공유했다.


특히 이날 교육에 앞서 '희망2026 나눔캠페인'의 시작을 알리는 사랑의 온도탑 제막식이 함께 개최됐으며, 경기 사회복지공동모금회 이경아 본부장도 참석해 나눔의 의미를 더했다.

'희망2026 나눔캠페인'은 연말연시 이웃돕기 분위기 확산과 시민들의 기부 참여를 독려하기 위해 마련된 것으로, 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 31일까지 62일간 추진되며 모금 목표액은 5억원이다.


한편, 시에서는 명예사회복지공무원 825명과 희망보듬이 1019명 등 양주시 인적안전망조직을 구성하고 있으며, 올해 280명의 명예사회복지공무원을 신규로 위촉하고 매년 역량강화교육을 진행하는 등 복지위기가구를 적극 발굴하기 위해 노력을 기울이고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
