춘천시, 문턱 낮춘 긴급 생필품 지원 '그냥드림' 운영

교동 도시재생공유공간서 기본 생필품 패키지 즉시 제공

주 1회·연 3회 이용 가능 사각지대 최소화

강원도 춘천시(시장 육동한)가 생계 곤란 시민이 별도 신청이나 심사 없이 바로 생필품 지원을 받을 수 있는 '그냥드림' 시범사업을 시작했다. 생계 위기 시민이 부담 없이 도움을 받을 수 있도록 복지 접근성을 대폭 낮춘 것이 특징이다.

그냥드림. 춘천시 제공

시는 지난 1일부터 교동 도시재생공유공간(교동 93-111)에서 '그냥드림' 시범사업을 운영하고 있다. 운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 3시까지로 내년 4월까지 운영한다. 이용자는 개인정보 제공에 동의하면 즉석밥·라면·통조림·즉석카레 등 기본 먹거리와 생필품을 묶은 2만 원 상당 패키지를 바로 받을 수 있다. 다만 물품 수급과 수요를 고려해 주 1회, 연 3회까지 이용 가능하도록 제한했다.

이번 시범사업은 정부가 2026년 전국 시행을 목표로 추진하는 '그냥드림' 사업의 일환이다. 춘천시는 전국 100개 시범지자체 중 하나로 참여해 내년 5월 본사업이 시작되면 장소를 기초푸드뱅크 건물(중앙로 104-1 1층)로 옮겨 기능을 강화해 지속 추진할 계획이다.

곽혜경 통합돌봄과장은 "그냥드림은 누구나 부담 없이 찾아와 도움을 받을 수 있는 새로운 형태의 생계 안전망"이라며 "복지 사각지대를 남기지 않기 위해 연계 지원 체계를 계속 확충하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



