배민아카데미, 올해 교육 만족도 10점 만점에 9.6점

2025년 성과 공개

배달의민족 운영사 우아한형제들은 올 한 해 배민아카데미 연간 교육프로그램 평균 만족도가 9.6점(10점 만점)에 달하는 등 참여 수강생들의 높은 만족도를 끌어냈다고 11일 밝혔다.

호응에 힘입어 배민아카데미의 누적 수강생 수는 33만6949명으로 집계됐으며 누적 교육 운영 횟수는 4343회를 진행했다. 특히 올해는 트렌드에 맞게 인공지능(AI)을 활용해 가게 운영을 개선하고 가게 운영의 효율성을 높이고 싶은 파트너들이 배민아카데미를 찾았다. 챗GPT 활용법을 교육한 '챗GPT로 편리하게 가게 운영하기' 강의에는 515명의 수강생이 현장 교육에 참석했고, AI로 장사효율을 높이는 방법을 강의한 '배민AI 장사스쿨' 에는 올해 545명의 수강생이 참석했다.

이외에도 영상 교육을 통해 실제 배민 앱을 통해 가게 운영에 도움이 될 수 있는 강의를 많이 수강했다. 2980명의 수강생이 '사장님이 꼭 알아야 할 배민셀프서비스 200% 활용법'을 통해 배민 앱 활용법을 수강했고, 1805명의 수강생이 '1인 고객을 사로잡는 메뉴 기획 노하우'를 통해 한그릇 카테고리에 적합한 메뉴를 고민했다.

퀄리티 높은 교육을 제공함에 따라 배민아카데미에서 교육을 수강한 파트너들이 또 다른 프로그램에 재수강하는 경우도 많았다. 지난 11년간 배민아카데미에서 최다 수강을 한 파트너는 총 306회의 교육프로그램에 참여했고, 올 한해 최다 수강을 한 파트너는 연간 92회의 교육프로그램에 참여했다.

가게를 깊이 진단하고, 맞춤 솔루션을 통해 운영 전략을 도출하는 '배민가게 성장컨설팅'은 올해 상·하반기 각 1회씩 진행됐다. 해당 프로그램을 통해 분야별 전문가와 함께 메뉴 기획, 마케팅, 손익관리, 배민앱 가게 품질 개선, 사진 촬영 등을 진행했다. 그 결과 1기, 2기 참가 파트너들의 합산 평균 주문 수가 31% 성장해 실제 주문 수 증대에 크게 기여했다.





