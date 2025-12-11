금산군, 방범 CCTV 신규 설치·노후 교체

생활방범·어린이보호·도로방범·차량번호인식 등 총 1451대 운영 중



금산군이 군민 생활안전 강화를 위해 방범 CCTV 14대를 신규 설치하고, 노후 차량번호 인식 카메라 등 52대를 교체했다.

금산군은 범죄 우려 지역 해소 및 군민 생활안전 강화를 위해 올해 사업비 3억 원을 투입해 금산읍 상옥리 등 11개소의 방범 CCTV) 14대를 신규 설치했다.

CCTV 설치 장소는 금산경찰서, 금산소방서, 금산교육청 관계자 등으로 구성된 심의위원회 심의를 거쳐 선정됐으며 생활방범 1065대, 어린이 보호 105대, 도로 방범 159대, 차량번호 인식 71대 등 총 1451대가 운영 중이다.

군은 신속 정확한 사고 대응을 위해 인공지능(AI) 기반 고속영상분석 솔루션을 구축해 운영하고 있다.

또, 재난 관련 영상 및 데이터를 스마트도시 안전 통합플랫폼에 연계해 군정 업무에 필요한 핵심 데이터를 실시간으로 제공하는 시스템도 연말까지 구축한다.

박준용 군민안전과 담당자는 "안전한 금산 만들기를 위해 24시간 빈틈없는 방범 시시티비(CCTV) 관제에 나서겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>