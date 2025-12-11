본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

금산군, 방범 CCTV 신규 설치·노후 교체

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.11 10:15

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생활방범·어린이보호·도로방범·차량번호인식 등 총 1451대 운영 중

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

AD
원본보기 아이콘

금산군이 군민 생활안전 강화를 위해 방범 CCTV 14대를 신규 설치하고, 노후 차량번호 인식 카메라 등 52대를 교체했다.


금산군은 범죄 우려 지역 해소 및 군민 생활안전 강화를 위해 올해 사업비 3억 원을 투입해 금산읍 상옥리 등 11개소의 방범 CCTV) 14대를 신규 설치했다.

CCTV 설치 장소는 금산경찰서, 금산소방서, 금산교육청 관계자 등으로 구성된 심의위원회 심의를 거쳐 선정됐으며 생활방범 1065대, 어린이 보호 105대, 도로 방범 159대, 차량번호 인식 71대 등 총 1451대가 운영 중이다.


군은 신속 정확한 사고 대응을 위해 인공지능(AI) 기반 고속영상분석 솔루션을 구축해 운영하고 있다.


또, 재난 관련 영상 및 데이터를 스마트도시 안전 통합플랫폼에 연계해 군정 업무에 필요한 핵심 데이터를 실시간으로 제공하는 시스템도 연말까지 구축한다.

박준용 군민안전과 담당자는 "안전한 금산 만들기를 위해 24시간 빈틈없는 방범 시시티비(CCTV) 관제에 나서겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

전자입국신고서 '중국(대만)' 표기에 '화들짝'…"한국 이럴 수 있냐" 대만 성토

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

정동영 "윤영호, 2021년 9월 천정궁서 만나…금품 의혹은 낭설"

새로운 이슈 보기