동해시, 묵호등대마을 기간제근로자 6명 공개 채용…17일까지 접수

경기 동해시는 11일부터 묵호등대마을 환경정비, 주차관리, 논골담길 공가관리 업무를 수행할 기간제근로자 6명을 공개 채용한다고 밝혔다.

이번 채용은 근로 계약 기간 만료에 따른 정례 충원 절차로, 주요 현장 업무의 공백을 방지하고 안정적인 관광지 운영과 쾌적한 환경 조성을 지속하기 위한 것이다.

지원 자격은 공고일 기준 만 18세 이상이며 동해시에 주민등록을 둔 자로, 채용 결격사유에 해당하지 않고 해당 업무를 성실히 수행할 수 있다면 누구나 지원할 수 있다.

채용 관련 세부 내용은 동해시청 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 응시 희망자는 12월 17일 오후 6시까지 구비서류를 지참해 동해시청 신관 3층 문화예술과에 직접 방문해 제출하면 된다.

김선옥 문화예술과장은 "묵호등대마을은 많은 방문객이 찾는 지역으로 안정적인 현장 인력 운용이 매우 중요하다"며 "계약 만료 시점에 맞춘 적정 인력 충원을 통해 안전하고 쾌적한 관광 환경을 제공하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



