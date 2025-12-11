[이미지 다이어리] 깊어진 겨울, 길어진 그림자

겨울이 깊어진 연말 오후, 그림자도 길어졌다. 그림자의 시점으로 세상을 바라보면 현실이 그림자처럼 보인다. 그림자가 길어져도 사람이 움츠러든 것은 아니다.(서울 을지로입구)







