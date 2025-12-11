충남연구원 김종범 박사, 대한민국 환경·에너지 '신진연구자상' 수상

축산 온실가스·대기질 정책 연구 인정… 충남 탄소중립 전략 기여 평가

충남연구원 서해안기후환경연구소 김종범 책임연구원이 환경정책과 대기질 분야 연구 성과를 인정받아 '제17회 대한민국 환경·에너지 대상' 신진연구자상을 수상했다. 지역 기반 연구를 통해 실효성 높은 탄소중립 정책 마련에 기여해 온 점이 높은 평가를 받았다.

11일 연구원에 따르면 김 박사는 축산업 온실가스 배출 실태 분석과 감축 모델 구축, 시군별 대기오염 관리방안 마련, 오존 농도 분석 기반 정책 제안, 화학물질 안전관리 계획 수립 등 환경·대기질 분야 핵심 연구를 지속해 왔다.

특히 학술성과와 정책 활용성을 결합한 실천적 연구로 충남의 탄소중립 전략 수립에 기여했다는 평가다.

충남연구원은 "김 박사의 수상은 연구원의 환경·에너지 연구 역량이 전국적으로 인정받은 성과"라며 "지역과 국가 정책을 선도할 연구 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.

한편 대한민국 환경·에너지 대상은 한국에너지학회, 한국대기환경학회 등이 주관하고 산업통상자원부, 기후에너지환경부, 과학기술정보통신부가 후원한다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



