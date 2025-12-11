본문 바로가기
로앤컴퍼니, '2025 제3차 슈퍼로이어 마스터 클래스' 무료 개최

최호경기자

입력2025.12.11 08:40

"기업 법무 200% 활용법 공개"

로앤컴퍼니는 '2025 제3차 슈퍼로이어 마스터 클래스'를 개최한다고 11일 밝혔다.


이번 행사는 지난 9월과 11월에 이은 세 번째 강좌로, 오는 19일 오후 4시부터 약 40분간 온라인에서 실시간으로 진행된다.

로앤컴퍼니는 오는 19일 '2025 제3차 슈퍼로이어 마스터 클래스'를 무료로 개최한다. 로앤컴퍼니

강좌 주제는 '기업 법무'로 변호사 출신의 김동욱 로앤컴퍼니 SaaS 사업팀장이 슈퍼로이어를 활용해 자문이나 계약, 컴플라이언스 업무를 효율적으로 진행하는 실전 노하우를 소개한다. 신청자에게는 다시보기 영상 및 사례 자료가 제공된다.


강좌는 슈퍼로이어 회원 여부와 관계없이 법률 전문가라면 모두 참여할 수 있으며, 참가비는 무료다. 신청은 오는 18일까지며, 참여 방법은 개별 참가자에게 별도로 안내된다.


김본환 로앤컴퍼니 대표는 "내년에도 법률 AI 경험을 확대할 수 있는 다양한 활동을 모색해 기술 활용에 대한 긍정적 인식을 확산하고, 실질적인 업무 효율화에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
