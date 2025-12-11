손경식 "한일, 반도체·AI 협력해 글로벌 주도"

한일 전용 입국심사대 상시운영 제안

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 "한일이 반도체, 배터리, AI(인공지능), 소재, 정밀기계 등 차세대 기술 분야에서 협력하면 글로벌 시장에서 혁신과 성장을 주도할 수 있을 것"이라고 말했다.

손 회장은 11일 롯데호텔 서울에서 미즈시마 코이치 주한일본대사 초청 경총 회장단 간담회에서 "올해는 한일 국교 정상화 60주년으로 새로운 한일관계를 열어가는 중요한 해"라며 이같이 밝혔다.

경총은 한일 경제협력을 강화하고 일본 진출 기업들을 지원하기 위해 2020년부터 주한일본대사를 초청해 기업인 간담회를 개최하고 있다. 올해는 손 회장을 비롯해 이장한 종근당 회장, 이용호 LX판토스 사장, 이태길 한화 사장, 고정욱 롯데지주 사장, 김현기 코오롱 부사장, 이수미 OCI홀딩스 대표 등이 참석했다. 일본 측에서는 미즈시마 코이치 주한일본대사와 오오니시 카즈요시 경제공사가 자리했다.

손 회장은 "오늘날 국제정세는 그 어느 때보다 엄중하다"며 "주요국 간 패권 경쟁, 글로벌 공급망 재편, 기후변화, 여기에 저출생·고령화와 인구감소 문제까지 한국과 일본이 함께 해결해야 할 공통의 과제가 국내외에 산적해 있다"고 지적했다.

이어 "이러한 시기일수록 가까운 이웃인 한국과 일본이 미래 성장동력 확보에 힘을 모아야 한다"며 "양국 기업 간 반도체, 수소 자동차, 첨단기술 분야에서 공동 프로젝트가 활발히 진행 중이고 일본 기업들의 한국 투자도 크게 증가했다"고 밝혔다.

손 회장은 "미래지향적 경제협력을 강화하기 위해서 기업들이 자유롭게 투자하고 사업을 확대할 수 있는 기업환경이 뒷받침돼야 한다"며 "한일 기업의 협력 확대와 성장에 대한 양국 정부의 관심과 지원이 필수적"이라고 덧붙였다.

그러면서 지난 6월 한 달간 운영된 '한일 전용 입국심사대'가 상시운영으로 정착될 수 있도록 양국 정부의 노력을 당부했다.

미즈시마 코이치 대사는 "양국을 둘러싼 국제경제 환경에는 여러 어려운 과제가 존재하나, 함께 고민하고 경제적 유대를 강화하는 것은 쌍방에게 큰 이익이 될 것"이라며 "양국은 지리적으로도 가깝고, 기본적 가치관을 공유하며, 여러 산업 분야에서 상호 보완적인 관계에 있어 이러한 장점을 최대한 발휘할 기회가 있다"고 화답했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>