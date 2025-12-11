경기도, 병원 하나 없던 초고령 마을에 'AI사랑방' 운영…1년새 3천명 다녀가

# 11월 중순 포천시 관인면에 위치한 '경기도 AI 사랑방'. TV 소리만 나오는 등 적막이 흐르는 다른 경로당과 달리 박수 소리와 웃음이 끊이지 않는다. 평균 연령 80세가 넘는 어르신 5명이 탁상에 둘러앉아 '스마트 터치 테이블'의 정답을 두고 열띤 토론을 벌인다. 한쪽에서는 어르신이 무릎과 허리의 통증을 잠시 잊고, 불빛이 나오는 블록을 춤을 추듯 밟는 '스텝 운동 매트'에 열중하고 있다.

건강 문제로 방에서 주로 시간을 보내던 임정순(여·82) 씨는 아들의 권유로 지난 7월부터 AI 사랑방에 다니기 시작했다. 이제 임 씨는 월요일부터 금요일까지 사랑방에서 치매 예방 프로그램 등으로 사랑방 친구들과 시간을 보내고 있다. 옆에 있던 김성자(여·84) 씨도 "오전 10시부터 12시까지 매일매일 여기서 부지런히 시간을 보낸다"며 "치매 예방도 되고, 젊게 살려고 노력하게 된다"고 말했다.

경기도가 지난해 12월3일 포천시 관인면 작은도서관에 개소한 'AI 사랑방' 방문객이 올해 11월말 기준 3010명을 기록하며 3000명을 돌파했다.

AI사랑방을 찾은 노인들이 화면을 보면서 그림 맞추기를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 앞서 관인작은도서관 2층 99㎡ 공간에 AI 사랑방을 조성했다. 사랑방에는 어르신이 실내에서 놀이처럼 즐기며 치매를 예방하고, 인지 사고력을 향상할 수 있도록 멀티미디어기기(스마트 터치 테이블), 스텝 운동 매트 등이 설치됐다. 동작 인식 시스템 및 카메라 감지 기술을 이용해 모니터 속 가상 공간에서 자신의 모습을 보면서 게임을 즐기는 '증강현실 운동학습 시스템'도 있다. 평소 식당에서 비대면 주문, 무인 계산에 어려움을 겪는 어르신을 위해 교육용 키오스크도 마련됐다.

AI 사랑방은 올해 상반기 멀티미디어기기를 활용한 건강 프로그램을 20회 실시했다. 어르신들의 디지털 리터러시(이해하고 활용하는 능력) 향상을 위한 스마트폰 교육도 12회 180명을 대상으로 진행했다.

사랑방이 조성된 관인면의 65세 이상 인구는 1205명으로 관인면 전체 인구의 48.5%를 차지한다. 도내 읍면동 중 노인인구 비율이 가장 많다. 이는 경기도 전체 노인인구 비율(17.5%)의 2.8배다. 특히 병원이 없는 관인면에는 보건지소와 약국 1개뿐이라 사랑방 같은 건강·정서 증진기관이 절실했다.

경기도는 지난해부터 AI 사랑방처럼 인공지능 기술을 활용한 다양한 노인 돌봄 사업을 추진하고 있다. 주요 사업을 보면 'AI 노인말벗서비스'는 안부 확인이 필요한 65세 이상 도내 거주 노인들에게 주 1회 정해진 시간에 인공지능이 전화를 거는 서비스다. AI 안부전화 도중 대화 내용에 위기징후가 감지되거나 전화를 세 번 이상 받지 않으면 경기도사회서비스원 직원이 직접 통화를 시도하고 복지서비스 필요시 시군에 연계한다. 올해는 6500명을 목표로 서비스를 제공하고 있다. 지난해부터 올해 11월 말까지 서비스 제공 건수는 37만6972건이다.

'AI 어르신 든든지키미'는 학대받는 노인을 위한 인공지능 돌봄서비스다. 지난해 7월부터 재학대 고위험군 150명을 대상으로 하고 있다. 재학대 위기상황 발생 시 AI스피커가 음성으로 상황을 감지해 112나 노인보호전문기관을 긴급 호출한다. 도는 모니터링을 통해 고위험군을 선별하고 경기도 노인종합센터를 통해 전문심리상담이 이뤄질 수 있도록 했다. 현재까지 낙상사고를 당한 노인을 병원에 이송하고 우울감을 호소하는 노인을 전문심리상담기관에 연계하는 등 106건을 처리했다.

'AI 기술 기반 노인돌봄사업'은 인공지능 기술을 탑재한 돌봄로봇을 지원하는 사업이다. AI 돌봄로봇은 복약과 식사·수면 생활패턴 알림이 가능하고, 손주 같은 친근한 목소리 대화로 정서적 지원도 가능하다. 24시간 활동 감지 기능을 갖추고 있으며, 응급상황 발생 시 응급 호출이 가능하다. 도에서는 올해 신규사업으로 6개 시군 545명 노인에게 AI 돌봄로봇을 지원 중이다.

김동연 경기도지사는 지난 9월30일 '노인의 날 기념식'에서 "AI 기술을 동원해서 외롭고 힘든 어르신들에게 말벗서비스를 해드리고, 어렵거나 위기 상황 때는 긴급 호출로 돌봄 사각지대를 없애는 AI돌봄사업 추진을 약속했다"며 "다행히 잘 지키고 있어 저로써도 감사하다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>