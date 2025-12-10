본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

경찰, 진로진학 상담 허위로 기록하고 운영비 사용한 교사 송치

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.10 17:46

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주남부경찰서 전경.

광주남부경찰서 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주 남부경찰서는 실제 하지도 않은 상담을 한 것처럼 허위 기록한 혐의(사문서위작)로 광주 모 고교 진로 진학 상담교사 A씨를 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.


A씨는 같은 법인 소속 중·고교 진로 진학 상담교사를 겸임하면서 하지도 않은 상담을 진행했다고 결재 문서를 올린 혐의를 받고 있다.

이 학교 교장은 이 밖에도 학생부 진로 진학 세부능력 특기사항을 기재하지 않고, 보고·결재 없이 진로진학교육활성화 운영비를 임의로 사용한 점 등을 문제 삼아 지난해 말 감사를 청구했다.


광주시교육청은 교장의 청구 내용을 바탕으로 감사에 나서 A씨의 비위가 일부 사실인 것으로 보고 경찰에 수사를 의뢰했다.


A씨는 이에 맞서 교장의 갑질을 주장하기도 했으나 경찰은 혐의없음으로 사건을 마무리했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기