동아오츠카, '제32회 기업혁신대상' 국무총리상 수상

임혜선기자

입력2025.12.10 09:30

경영혁신과 ESG 실천 성과 인정

동아오츠카는 9일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제32회 기업혁신대상'에서 혁신적인 기술과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천 성과를 인정받아 국무총리상을 수상했다고 10일 밝혔다.


동아오츠카는 플라스틱 저감과 친환경 생산체계 구축 등 지속가능경영 실천에서 의미 있는 성과를 냈다는 평가를 받았다. 회사는 지난해 출시한 포카리스웨트 340㎖ 무라벨 페트(PET) 제품을 통해 포장재 폐기물 15t 감축, 탄소배출 28t 절감 등의 실질적 환경 개선 효과를 거뒀다.

박철호 동아오츠카 대표이사 사장(오른쪽)은 9일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제32회 기업혁신대상'에서 국무총리상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 동아오츠카 제공.

박철호 동아오츠카 대표이사 사장(오른쪽)은 9일 서울 대한상공회의소에서 열린 '제32회 기업혁신대상'에서 국무총리상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 동아오츠카 제공.

친환경 제품 확대 외에도 지역사회 현안 해결을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속하고 있다. 동아오츠카는 2017년부터 고령층 등 폭염 취약계층을 대상으로 온열질환 예방 캠페인을 펼쳐 왔으며, 기후 위기 심화에 따라 야외 근로자·농업인·독거노인·노숙인 등 폭염 3대 취약 대상군 보호 활동을 강화하고 있다. 또 2023년에는 고용노동부와 온열질환 예방 업무협약을 체결해 혹서기 산업현장 근로자 보호 정책을 지원해 왔다.


박철호 동아오츠카 사장은 "혁신과 ESG 경영을 중심으로 환경과 사회에 긍정적 가치를 만드는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
