본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

한국해운조합 목포, '희망2026나눔캠페인' 동참

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.09 17:13

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국해운조합 목포지부가 희망2026나눔캠페인 성금 140만원을 전달했다. 전남사회복지공동모금회 제공

한국해운조합 목포지부가 희망2026나눔캠페인 성금 140만원을 전달했다. 전남사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 한국해운조합 목포지부가 희망2026나눔캠페인 성금 140만원을 전달했다고 9일 밝혔다.


이번에 진행한 전달식에는 최종진 한국해운조합 서남권역본부장, 조영천 한국해운조합 목포지부장, 전남 사랑의열매 오세헌 모금팀장 및 직원 관계자가 참석했다.

이번 한국해운조합 목포지부는 희망2026나눔캠페인을 맞아 전남도 내 돌봄 이웃들에게 희망을 전달하고자 성금을 전달했다.


기부를 통해 전달된 금액은 전액 전남도 내 돌봄 이웃을 위한 의료비, 생계비, 긴급지원비 등 복지증진을 위해 사용된다.


최종진 한국해운조합 서남권역본부장은 "우리 지역의 돌봄 이웃들에게 적은 금액이지만 희망이 되길 바라는 마음으로 참여했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 조합이 되기 위해 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

전남 사랑의열매 오세헌 팀장은 "한국해운조합 목포지부의 따뜻한 나눔이 어려움을 겪는 이웃들에게 큰 힘이 될 것이다"며 "전달받은 성금은 꼭 필요한 곳에 소중히 사용될 수 있도록 더욱 책임감 있게 사업을 추진하겠다"고 말했다.


한편, '희망2026나눔캠페인'은 보건복지부, 전남도가 후원하는 연말 캠페인으로 '기부로 나를 가치 있게, 기부로 전남을 가치 있게'라는 슬로건으로 내년도 1월 31일까지 진행된다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기