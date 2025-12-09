장흥군, 임대형 스마트팜 공모 선정…청년농업인 기반 구축

전남 장흥군이 농림축산식품부 '2026년 임대형 스마트팜 지원사업' 공모에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

군은 총 25ha 규모 단지 가운데 20ha에 스마트팜 시설을, 5ha에 유통시설을 조성하는 중·장기 계획을 추진한다. 사업비는 국비·도비·군비를 포함한 214억원이며, 여기에 민간투자 800억원을 연계해 생산·유통·에너지 기능을 통합한 첨단 농업 단지를 구축할 방침이다.

특히 대덕읍·회진면을 중심으로 추진 중인 '염해간척지 신재생에너지 집적화단지'와 연계해 에너지 자립형 스마트팜을 조성하고, 전략작목 기반 확충과 청년 농업인 임대 온실 제공 등 실질적 지원 체계를 마련한다.

장흥군은 향후 공모 후속 조정절차를 거쳐 2026년 초 예정된 현장평가와 국비 확보 대응에 나선다.

군 관계자는 "이번 공모 선정은 장흥 청년 농업인의 미래를 근본적으로 바꿀 수 있는 전환점"이라며 "초기 투자 부담 없이 첨단 시설에서 안정적으로 농업을 시작할 수 있다는 점이 가장 큰 의미"라고 말했다. 이어 "생산부터 유통, 에너지까지 연결되는 스마트농업 체계를 구축해 청년이 돌아오고 머무는 농촌을 만들겠다"고 강조했다.





