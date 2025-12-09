영천시, 31일까지 내년 과수분야 지원사업 신청 마감…27억9900만원 투입





영천시는 오는 31일까지 '2026년 과수분야 지원사업' 신청을 각 읍면동 행정복지센터에서 접수받는다고 9일 밝혔다.

이번에 신청받는 사업은 과수 경쟁력제고 지원사업과 과수육성 지원사업으로 총사업비 27억9900만원이 투입된다.

먼저 과수 경쟁력제고 지원사업은 사업비 17억6300만원을 투입해 ▲지주, 관수관비, 포도광폭비가림 등 과수 재배시설(3억원) ▲과수 관정시설(4억원) ▲과수전용 전동가위(2200만원) ▲10㎡ 저온저장고(6억원) ▲비파괴당도측정기(2100만원) 등을 지원한다.

과수육성 지원사업은 사업비 10억3600만원을 투입해 ▲야생동물기피제(800만원) ▲영천포도 홍보 포장재(1억2000만원) ▲과실 장기저장제(1억6000만원) ▲과수 친환경 해충방제(1800만원) ▲유황패드(5억4000만원) ▲과수 반사필름(1억6000만원) 등을 지원한다.

사업을 희망하는 농가는 농지 소재지 읍면동 행정복지센터에 31일까지 접수, 기타 자세한 사항은 영천시 홈페이지를 참고하거나 읍면동 행정복지센터 및 농업기술센터 친환경농업과로 문의하면 된다.

영천시 관계자는 "과수분야에 보다 많은 예산을 투입해 더 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"며, "앞으로도 농민들의 목소리에 귀 기울여 농가에 실질적인 도움이 되는 다양한 사업을 발굴하겠다"고 밝혔다.





