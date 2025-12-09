본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영천시, 31일까지 내년 과수분야 지원사업 신청 마감…27억9900만원 투입

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.09 13:18

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


영천시는 오는 31일까지 '2026년 과수분야 지원사업' 신청을 각 읍면동 행정복지센터에서 접수받는다고 9일 밝혔다.


이번에 신청받는 사업은 과수 경쟁력제고 지원사업과 과수육성 지원사업으로 총사업비 27억9900만원이 투입된다.

영천시청 전경

영천시청 전경

AD
원본보기 아이콘

먼저 과수 경쟁력제고 지원사업은 사업비 17억6300만원을 투입해 ▲지주, 관수관비, 포도광폭비가림 등 과수 재배시설(3억원) ▲과수 관정시설(4억원) ▲과수전용 전동가위(2200만원) ▲10㎡ 저온저장고(6억원) ▲비파괴당도측정기(2100만원) 등을 지원한다.

과수육성 지원사업은 사업비 10억3600만원을 투입해 ▲야생동물기피제(800만원) ▲영천포도 홍보 포장재(1억2000만원) ▲과실 장기저장제(1억6000만원) ▲과수 친환경 해충방제(1800만원) ▲유황패드(5억4000만원) ▲과수 반사필름(1억6000만원) 등을 지원한다.


사업을 희망하는 농가는 농지 소재지 읍면동 행정복지센터에 31일까지 접수, 기타 자세한 사항은 영천시 홈페이지를 참고하거나 읍면동 행정복지센터 및 농업기술센터 친환경농업과로 문의하면 된다.


영천시 관계자는 "과수분야에 보다 많은 예산을 투입해 더 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"며, "앞으로도 농민들의 목소리에 귀 기울여 농가에 실질적인 도움이 되는 다양한 사업을 발굴하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기