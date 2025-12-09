본문 바로가기
벤처기업 많이 키웠네… 경남정보대 임준우 산학부총장, 부산시장상 받아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.09 11:12

혁신 생태계 조성·RISE 기반 산학협력, 벤처기업육성유공 표창

경남정보대학교 임준우 산학부총장이 벤처기업 육성에 기여한 성과로 부산시장상을 받았다.


경남정보대는 '2025 부산벤처기업인의 날' 행사에서 임준우 산학부총장이 벤처기업육성유공표창을 수상했다고 9일 알렸다.

임 부총장은 대학의 산학부총장 겸 산학협력단 단장으로 산학협력 전반을 총괄하며 지역 벤처기업 성장 지원, 산학협력 강화, 기술 창업 생태계 활성화 등 지역 기반 혁신 생태계 조성에 기여한 공로를 인정받았다.


RISE 기반 지역 혁신인재 양성, 기술지주회사 설립 추진, 교원·학생 창업 지원 체계 강화, 지역 기업 맞춤형 기술·인력 지원 프로그램 확대 등 다양한 분야에서 실질적 성과를 이끌어 온 점을 높이 평가받았다.


임준우 부총장은 "벤처기업협회와 더 협업해 기업 성장·인재 양성·지속 가능한 지역 혁신 생태계 구축에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

경남정보대학교 임준우 산학부총장(오른쪽)이 박형준 부산시장으로부터 표창을 수여받고 있다.

경남정보대학교 임준우 산학부총장(오른쪽)이 박형준 부산시장으로부터 표창을 수여받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
