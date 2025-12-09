금감원, 고위험 해외투자상품 투자자 보호 강화…증권사 간담회 개최

금융감독원은 고위험 해외투자상품 확산에 따라 개인투자자 보호를 강화하기 위해 증권사 최고고객책임자(CCO) 및 준법감시인들과 간담회를 열었다고 9일 밝혔다.

이날 간담회는 금융투자협회 중회의실에서 KB·NH·삼성·미래에셋·메리츠·신한·토스·하나 등 주요 증권사 CCO 및 준법감시인이 참석한 가운데 진행됐다. 회의에는 임권순 금감원 자본시장감독국장과 금융소비자보호총괄국 관계자, 정형규 금융투자협회 자율규제본부장 등이 참석했다.

금감원은 증권사에 고위험 해외투자 상품 관련 금융소비자 보호 중심의 내부통제를 확립하고 리스크 관리를 강화하도록 요청했다.

상품 출시 단계에서 해외 자본시장 위험·환율 변동성을 포함한 리스크 분석을 강화하고 특정 상품에 과도한 쏠림이 발생하지 않도록 리스크 관리 및 성과보상(KPI) 체계를 재점검할 것을 당부했다. 또한 과당매매를 부추길 수 있는 고위험 해외상품 광고·이벤트를 자제할 것을 주문했다.

이와 함께 이달 15일 시행 예정인 해외 파생상품에 대한 사전교육 제도의 준비사항을 자체 점검하고 이행에 만전을 기할 것을 당부했다.

금융투자협회도 해외 파생상품 교육제도 시행 전 금융상품 출시와 관련해 투자자보호 관점에서 광고 심사를 강화할 예정이다.

금감원은 현재 진행 중인 증권사 현장점검을 통해 투자자 보호 관리체계가 미흡한 기관에 대해 즉시 개선하도록 지도할 예정이다. 이후에도 증권사 내부통제 정비 등을 통해 투자자보호 중심의 판매 관행이 정착될 수 있도록 지속 노력할 계획이다.





