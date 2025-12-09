HMM, 물품기부 등 임직원 사회공헌활동 활발

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 100 등락률 +0.49% 거래량 479,655 전일가 20,500 2025.12.09 10:19 기준 관련기사 HMM 부산 이전, '총파업' 반발 속 오늘 막판협상HMM 부산 이전 로드맵 작성에 내부 반발…노조, 결의대회 예고한화오션, HMM서 '1조원대' 컨테이너선 4척 수주 전 종목 시세 보기 close 이 연말 맞이 물품기부 캠페인을 비롯해 다양한 사회공헌활동을 실천하고 있다고 9일 밝혔다.

HMM이 서울 여의도 본사에서 물품기부 캠페인 '아름다흠(HMM)'을 통해 모은 물품과 기부금을 전달하며 기념촬영을 하고 있다.

HMM은 지난달 24일부터 '아름다흠(HMM)' 행사를 진행했다. 이는 올해로 5년째를 맞이하는 HMM의 임직원 물품기부 캠페인이다. 올해는 직접 가져와서 기부하기 어려운 물품은 방문 수거도 진행하는 등 다양한 방법을 통해 총 1200여점의 물품이 모였다. HMM은 임직원 기부 물품과 회사에서 마련한 기부금을 비영리 공익법인 '아름다운가게'에 전달했다.

지난 7월에는 영유아 체온유지와 질병예방에 도움이 되는 수면조끼를 임직원들이 직접 제작하는 캠페인을 진행했다. 약 230개의 수면조끼를 만들어 세이브더칠드런을 통해 미혼모자가족복지시설 '희망의집'에 전달했다.

또한 지난 10월에는 'HMM 1억보 걸음수 기부 챌린지'가 진행됐다. 한달 동안 임직원들의 걸음수가 1억보를 달성할 경우 회사에서 저소득층환아 지원사업에 1000만원을 기부하는 방식으로 진행됐는데 500여명이 참여해 총 1억4000만보를 기록했다.

HMM 관계자는 "지역사회와 함께하기 위해 다양한 사회공헌 사업을 진행 중"이라며 "금액 기부뿐 아니라 임직원이 직접 참여하는 활동을 계속 확대하고 있다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



