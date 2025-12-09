본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

시흥시, 남부권 5개 도서관 독서교실·겨울방학 프로그램 운영

정두환기자

입력2025.12.09 08:17

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중앙·군자·정왕어린이·배곧·월곶 등서 내년 1월 7일부터

경기도 시흥시는 겨울방학을 맞아 남부권 5개 도서관에서 '겨울 독서교실 및 겨울방학 프로그램'을 내년 1월 7일부터 2월 26일까지 운영한다.

시흥시, 남부권 5개 도서관 독서교실·겨울방학 프로그램 운영
AD
원본보기 아이콘

이 기간 중앙·군자·정왕어린이·배곧·월곶도서관은 연령별 독서교육, 독후활동, 융합 체험 프로그램 등을 운영한다


겨울독서교실은 '영화, 그림책으로 읽다!'라는 주제로 내년 1월 19~23일 진행된다. 원작 도서와 영화를 함께 감상하며 상상력과 시각적 이해를 확장하고, 이야기 몰입도와 창의적 해석 능력을 균형 있게 기를 수 있도록 구성됐다.

겨울방학 프로그램은 아동 및 초등학생을 대상으로 12개의 프로그램이 운영된다. 도서관별 프로그램은 중앙도서관이 ▲지구 어드벤처: 대륙을 넘는 문화탐험 ▲그림책이 건네는 따뜻한 겨울 인사 등이다. 군자도서관은 ▲겨울 그림책, 소복소복 ▲지구 한 바퀴 새해 여행, 정왕어린이도서관은 ▲손으로 만드는 그림책 세상 말랑말랑 그림책 공작소 ▲푸드아트와 함께하는 책스타그램을 각각 운영한다.


배곧도서관은 ▲다정하고 다정한 그림책 ▲함께 읽는 Froggy ▲그림책전, 월곶도서관은 ▲북딱뚝딱 꾸러기 북아트 교실 ▲두뇌 업! 수학보드게임 등의 프로그램을 마련했다.


프로그램은 시흥시 도서관 누리집을 통해 도서관별로 신청하면 된다. 궁금한 사항은 누리집 공지사항을 확인하거나 각 도서관으로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

"세상이 미쳐 돌아간다"…배영하며 손에 쥔 '스마트폰'에 발칵

베트남서 또 한국인 사망…고급 빌라서 5일간 방치된 채 발견

"이 남자가 엉덩이 만졌다" 10대 소녀의 다급한 외침에 응답한 남성 알고보니

중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기