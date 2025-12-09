시흥시, 남부권 5개 도서관 독서교실·겨울방학 프로그램 운영

중앙·군자·정왕어린이·배곧·월곶 등서 내년 1월 7일부터



경기도 시흥시는 겨울방학을 맞아 남부권 5개 도서관에서 '겨울 독서교실 및 겨울방학 프로그램'을 내년 1월 7일부터 2월 26일까지 운영한다.

이 기간 중앙·군자·정왕어린이·배곧·월곶도서관은 연령별 독서교육, 독후활동, 융합 체험 프로그램 등을 운영한다

겨울독서교실은 '영화, 그림책으로 읽다!'라는 주제로 내년 1월 19~23일 진행된다. 원작 도서와 영화를 함께 감상하며 상상력과 시각적 이해를 확장하고, 이야기 몰입도와 창의적 해석 능력을 균형 있게 기를 수 있도록 구성됐다.

겨울방학 프로그램은 아동 및 초등학생을 대상으로 12개의 프로그램이 운영된다. 도서관별 프로그램은 중앙도서관이 ▲지구 어드벤처: 대륙을 넘는 문화탐험 ▲그림책이 건네는 따뜻한 겨울 인사 등이다. 군자도서관은 ▲겨울 그림책, 소복소복 ▲지구 한 바퀴 새해 여행, 정왕어린이도서관은 ▲손으로 만드는 그림책 세상 말랑말랑 그림책 공작소 ▲푸드아트와 함께하는 책스타그램을 각각 운영한다.

배곧도서관은 ▲다정하고 다정한 그림책 ▲함께 읽는 Froggy ▲그림책전, 월곶도서관은 ▲북딱뚝딱 꾸러기 북아트 교실 ▲두뇌 업! 수학보드게임 등의 프로그램을 마련했다.

프로그램은 시흥시 도서관 누리집을 통해 도서관별로 신청하면 된다. 궁금한 사항은 누리집 공지사항을 확인하거나 각 도서관으로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



