고양시, '자율형 공립고 2.0' 저현고 방문…교육 현장 목소리 청취

'학교숲' 등 학교 지원사업 모니터링 및 자공고 2.0 준비 상황 확인

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 5일 올해 시가 추진한 학교 지원사업의 운영 현황을 점검하고 교육 현장의 목소리를 듣기 위해 일산동구 저현고등학교를 방문했다.

이동환 고양특례시장이 지난 5일 올해 시가 추진한 학교 지원사업의 운영 현황을 점검하고 교육 현장의 목소리를 듣기 위해 일산동구 저현고등학교를 방문해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문에는 이동환 시장을 비롯해 학교장, 교감, 학교운영위원장, 학부모회장 등 학교 관계자와 학부모 10여 명이 함께했다.

먼저 참석자들은 올해 저현고가 참여한 학교 지원 프로그램의 추진 현황과 자율형 공립고 2.0(자공고) 전환을 위한 학교의 준비 과정을 함께 공유했다.

이후 진행된 간담회에서는 학교 운영 과정에서 겪는 현실적인 어려움에 깊이 공감하며, 교육환경 개선, 학생 진로·학습 지원 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

학부모들은 자공고 운영 준비와 관련한 학교의 추진 상황을 공유받고, 안정적인 전환을 위해 학교와 시가 지속적으로 협력할 필요가 있다고 언급했다.

이어 고양시가 학교 환경 교육모델을 마련하기 위해 지원한 학교숲 리모델링 공간을 둘러보고, 그곳에서 운영 중인 탄소중립 프로젝트의 추진 과정과 활용 현황에 대한 학교 측의 설명을 들었다. 시는 해당 프로젝트가 향후 숲 해설가 양성 등 지역 환경교육과 연계될 수 있도록 협력 방향을 공유했다.

이동환 고양특례시장이 지난 5일 올해 시가 추진한 학교 지원사업의 운영 현황을 점검하고 교육 현장의 목소리를 듣기 위해 일산동구 저현고등학교를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

시 관계자는 "교육현장과 직접 소통하는 시간이 매우 뜻깊었다"며 "학교와 학부모, 시가 함께 학생들이 더 나은 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 현장의 의견을 지속적으로 반영하겠다"라고 말했다.

한편 저현고는 올해 자율형 공립고(자공고) 2.0에 선정돼 2026년부터 5년간 운영을 앞두고 있으며, 내년부터 준비 절차를 단계적으로 진행할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>