롯데마트 토이저러스, 2000여종 완구 최대 40% 할인

25일까지 크리스마스 시즌 완구 행사

레고·캐치!티니핑·헬로카봇 등 최대 40% 할인

롯데마트 토이저러스는 크리스마스 시즌을 맞아 오는 25일까지 총 2000여 종의 완구를 최대 40% 할인 판매한다고 9일 밝혔다.

먼저 글로벌 인기 브랜드 완구 '레고' 300여 종을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로 '레고 마스터 드래곤 에갈트'를 40% 할인된 5만9900원에 판매한다. '레고 F1 트럭과 RB20 & AMR24 F1 레이스카'는 25% 할인된 11만2400원에 내놓는다.

지난 8일 서울시 송파구에 위치한 롯데마트 토이저러스 잠실점에서 완구 할인 행사를 홍보하는 (왼쪽부터)서혜영 롯데마트 토이저러스 MD와 권대화 담당자의 모습. 롯데마트슈퍼 제공

'캐치! 티니핑', '헬로카봇', '미니특공대' 등 주요 완구도 판매한다. '캐치! 티니핑6' 신상품인 '다이아나핑'과 '이클립스핑'은 각 4만3900원에 판매한다. '최강공룡 미니특공대 다이노엠퍼러'는 15만9900원에 내놓는다.

전자게임류도 합리적인 가격에 선보인다. '닌텐도 스위치2 본체'와 '삼성SD카드 256GB'를 함께 구매 시 2만원 할인 혜택을 제공해 62만8000원에 판매한다. '스위치 1·2 인기 타이틀 47종'은 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

할인 행사 외에도 다양한 추가 혜택을 마련했다. 오프라인 토이저러스 매장에서 6만원 이상 구매 고객에게는 롯데상품권 1만원을 증정한다. 또 온라인 토이저러스몰에서 6만원 이상 구매 고객에게는 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. 더불어 25일까지 온·오프라인 통합 경품 이벤트를 진행해 1등 당첨자에게는 '닌텐도 스위치2'를 증정한다.

이외에도 롯데몰 광명점, 롯데프리미엄아울렛 기흥점 등 일부 매장에서 오프라인 팝업스토어를 선보인다. 롯데몰 광명점에서는 25일까지 '레고 부티크 호텔'을 비롯한 인기 레고 제품 5종을 오프라인 단독으로 할인 판매한다. 5만원 이상 구매 고객 대상으로 랜덤 스타트백 뽑기 이벤트를 제공한다. 롯데프리미엄아울렛 기흥점에서는 오는 18일부터 24일까지 '넘버블록스' 체험 팝업스토어를 운영하며 인기 제품에 대해 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 7만원 이상 구매 고객에게는 '역사 낱말 퍼즐'과 '한국사 인물책'을 사은품으로 증정한다.

이영노 롯데마트·슈퍼 TRU부문장은 "완구 수요가 가장 높아지는 크리스마스 시즌을 겨냥해 다양한 완구를 합리적인 가격대로 만나볼 수 있도록 이번 할인 행사를 준비했다"며 "크리스마스 시즌 동안 오프라인 팝업스토어도 선보이는 만큼 이번 연말에는 롯데마트 토이저러스에서 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



