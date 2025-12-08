본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

공정위, 복잡한 '탈팡' 절차 위법성 조사…'선시정 후제재'

문채석기자

입력2025.12.08 21:14

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'제3자 서버 불법접속 책임無'
논란 발생한 약관도 조사

회원 정보 대량 유출 사태가 발생한 쿠팡의 복잡한 탈퇴 절차에 대해 공정거래위원회가 조사에 착수했다.


공정위, 복잡한 '탈팡' 절차 위법성 조사…'선시정 후제재'
AD
원본보기 아이콘

8일 공정위 관계자에 따르면 공정위는 회원이 쉽게 탈퇴할 수 있도록 절차를 시정하는 방안을 마련해 제출하라고 쿠팡에 요청했다.

쿠팡에서 탈퇴하려면 개인 정보 확인, 비밀번호 입력, 회원 탈퇴 버튼 클릭, 비밀번호 재입력 등 여러 단계를 거쳐야 해 이른바 '다크 패턴'이라는 지적까지 나오는 상황이다.


공정위는 쿠팡이 이처럼 탈퇴 절차를 복잡하게 한 것이 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(전자상거래법)에 저촉되는지 최근 조사에 착수했다.


조사 후 제재까지 수개월 이상 걸릴 수 있어 쿠팡이 탈퇴 절차를 먼저 바꾸도록 하겠다는 방침이다.

공정위는 쿠팡 약관도 조사 중이다. 쿠팡이 '서버에 대한 제3자의 모든 불법적인 접속 또는 서버의 불법적인 이용으로부터 발생하는 손해 등에 관해 책임을 지지 않는다'는 내용을 지난해 이용약관 38조 7항에 추가한 사실이 개인정보 유출 사태 후 부각돼 논란이 일었다. 약관의 규제에 관한 법률(약관법)에 저촉되는 것이 아닌지 공정위는 들여다보고 있다.


공정위 관계자는 "전자상거래법이나 약관법 위반 사항이 있는지 전반적으로 조사하고 있으며 소비자 피해를 최소화하기 위해 쿠팡이 우선 시정토록 할 것"이라며 "이와 별개로 위법이 있었던 것으로 결론 나면 추후 제재할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

"세상이 미쳐 돌아간다"…배영하며 손에 쥔 '스마트폰'에 발칵

중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다

"죗값 치렀다", "사람은 변해"…조진웅 두둔한 정준·류근

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기