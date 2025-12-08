본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

제50대 한국기자협회장에 박종현 현 회장 재선

김흥순기자

입력2025.12.08 19:28

수정2025.12.08 19:31

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전체 투표수 6565표 중 57.6% 획득
42.4% 얻은 구영식 후보에 앞서
내년 1월부터 2년 임기

한국기자협회는 제50대 회장 선거에서 세계일보 소속 박종현 현 회장이 당선됐다고 8일 밝혔다.


박종현 한국기자협회장. 기자협회 제공

박종현 한국기자협회장. 기자협회 제공

AD
원본보기 아이콘

박 당선자는 이날 기자협회가 오전 9시부터 오후 6시까지 휴대전화 카카오톡과 문자 메시지를 통해 실시한 모바일 투표에서 전체 투표수 6565표 가운데 3782표(57.6%)를 얻어 2783표(42.4%)를 획득한 구영식 후보(오마이뉴스)를 제치고 재선했다. 이번 선거 전체 유권자는 1만1280명으로, 투표율은 58.2%를 기록했다.

박 당선자는 2000년 세계일보에 입사해 워싱턴특파원, 외교안보부장, 산업부장, 사회2부장 등을 역임했고, 2023년 12월 제49대 기자협회장 선거에서 당선해 회장직을 수행해왔다. 박 당선자의 두 번째 임기는 내년 1월1일부터 2027년 12월31일까지 2년이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

"세상이 미쳐 돌아간다" 수영장서 포착된 여성…배영하며 손에 쥔 '스마트폰'

중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다

"죗값 치렀다", "사람은 변해"…조진웅 두둔한 정준·류근

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기