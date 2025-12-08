용인시, 산업안전協과 중대재해 예방 업무협약

안전교육·재해예방 역량 강화 지원…공동 캠페인도 추진

경기도 용인시는 8일 시청 접견실에서 대한산업안전협회와 '중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약'을 맺었다.

8일 용인시청 접견실에서 열린 '중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약식'에서 이상일 용인시장(왼쪽)과 임무송 대한산업안전협회 회장이 협약서를 들어보이고 있다. 용인시 제공

대한산업안전협회는 안전진단, 인증, 교육 등 안전관리 분야에서 핵심적인 역할을 하는 종합컨설팅 기관이다. 협약식에는 이상일 용인시장과 임무송 대한산업안전협회 회장 및 관계자 등이 참석했다.

양 기관은 이번 협약으로 ▲중대재해 예방을 위한 자문 ▲안전교육과 재해예방 역량 강화 지원 ▲시민 안전을 위한 안전점검 지원 ▲건설안전과 시설 안전에 관한 자문 ▲안전문화 확산을 위한 공동 캠페인 등을 추진하기로 했다.

시는 협약을 계기로 안전관리 체계를 고도화하고 공무원과 현장 종사자들의 안전 역량을 강화해 시민이 체감하는 안전 수준을 한층 더 높일 계획이다.

임 회장은 '용인이 다른 지역의 모범이 되는 안전의 새로운 모델로 자리 잡을 수 있도록 그 여정에 협회가 함께하겠다"고 했다.

이 시장은 "협약을 계기로 협회가 가진 경험과 노하우를 시정에 접목해 용인시가 시민 안전 분야에서 선도적인 도시로 발전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



