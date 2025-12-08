전남개발공사, 광양·무안 만원주택' 최고 경쟁률 154:1

청년·신혼 236명 신청

타시도 전입 최고 19:1

신혼부부 경쟁률 8:1 기록

전남개발공사는 8일 '시 지역(광양·무안) 만원 주택' 입주자 모집 결과 총 236명이 신청, 최고 경쟁률 154대 1을 기록했다고 밝혔다. 총 10호만을 공급한 이번 모집에 청년들의 관심이 짧은 기간에 집중되며 높은 수요가 확인됐다.

신청 접수는 정부24를 통해 지난달 24일부터 28일까지 5일간 진행됐다. 이후 지난 1일부터 5일까지 미비 서류 보완 절차가 이어졌다.

지역별로는 광양 187명(79%), 무안 49명(21%)이 신청해 두 지역 모두 공급량을 크게 초과하는 높은 참여를 보였다.

광양은 청년 일반공급에 경쟁률 154대 1을 기록했다. 정책적 배려를 위한 우선 공급 경쟁률은 8대 1이었고, 세부적으로는 타 시·도 전입 예정 청년 19대 1, 출산 가구 4대 1, 자립 준비 청년 2대 1로 나타났다. 일반공급에서는 청년 유형이 신청자의 95%를 차지할 만큼 청년 선호도가 두드러졌다. 신혼부부 유형에서는 8대 1의 경쟁률을 보였다.

무안 역시 높은 관심이 이어졌다. 청년 일반공급에 경쟁률 37대 1을 기록했으며, 우선 공급에서는 4대 1의 경쟁률을 보였다. 세부 유형별로는 타 시·도 전입 예정 청년이 6대 1, 출산 가구가 5대 1을 보이는 등 정책적 배려 대상자의 참여가 확인됐다.

전남개발공사는 이달 중 사회보장 정보시스템을 통한 자격 검증을 진행한 뒤, 내년 1월 초 공개 추첨을 통해 입주자를 선정할 예정이다. 이후 계약 체결과 입주는 2026년 1월 중 개별 안내될 계획이다.

장충모 사장은 "市 지역 만원 주택은 LH 공공임대 공실을 활용한 지방공기업 최초의 협력형 주거복지 사업으로, 청년들의 수요가 확인되었다"며 "앞으로도 청년과 신혼부부가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





