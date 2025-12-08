화순읍행정복지센터 '공공기관 합동소방훈련'

화순소방서 함께…"겨울철 화재 발생 대비"

전남 화순읍행정복지센터는 최근 화순소방서와 겨울철 화재 발생을 대비해 '2025년 공공기관 합동소방훈련을 실시했다고 8일 밝혔다.

화순읍행정복지센터가 지난 4일 화순소방서와 겨울철 화재 발생을 대비해 '2025년 공공기관 합동소방훈련을 실시했다. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 훈련은 직원 등 53명이 참석한 가운데 행정복지센터 내 화재 발생에 따른 직원과 민원인의 안전을 확보하기 위한 것으로 인명피해 예방 대응 능력 향상을 위한 소화 훈련, 피난 훈련 등 실질적인 상황을 가정해 진행됐다.

소방훈련 후 소방서 교관의 소화기 사용법과 행정복지센터 내 소화전 위치 및 사용법 등에 대한 교육도 진행했다.

소방서 관계자는 "화재 발생 시 민원인의 안전한 대피가 무엇보다 중요하며, 화재가 발생할 때 연기를 흡입하지 않도록 코와 입을 젖은 수건 등으로 막고 낮은 자세로 대피하는 것이 중요하다"고 전했다.

조영일 화순읍장은 "이번 훈련을 통해 평상시 화재 예방 점검이 중요하고, 앞으로도 정기적인 훈련과 점검을 통해 안전한 행정 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"며 "특히 직원들이 소화기와 소화전 사용법 등을 숙지할 수 있도록 당부드린다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>