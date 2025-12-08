본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순읍행정복지센터 '공공기관 합동소방훈련'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.08 13:54

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화순소방서 함께…"겨울철 화재 발생 대비"

전남 화순읍행정복지센터는 최근 화순소방서와 겨울철 화재 발생을 대비해 '2025년 공공기관 합동소방훈련을 실시했다고 8일 밝혔다.

화순읍행정복지센터가 지난 4일 화순소방서와 겨울철 화재 발생을 대비해 '2025년 공공기관 합동소방훈련을 실시했다. 화순군 제공

화순읍행정복지센터가 지난 4일 화순소방서와 겨울철 화재 발생을 대비해 '2025년 공공기관 합동소방훈련을 실시했다. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련은 직원 등 53명이 참석한 가운데 행정복지센터 내 화재 발생에 따른 직원과 민원인의 안전을 확보하기 위한 것으로 인명피해 예방 대응 능력 향상을 위한 소화 훈련, 피난 훈련 등 실질적인 상황을 가정해 진행됐다.


소방훈련 후 소방서 교관의 소화기 사용법과 행정복지센터 내 소화전 위치 및 사용법 등에 대한 교육도 진행했다.

소방서 관계자는 "화재 발생 시 민원인의 안전한 대피가 무엇보다 중요하며, 화재가 발생할 때 연기를 흡입하지 않도록 코와 입을 젖은 수건 등으로 막고 낮은 자세로 대피하는 것이 중요하다"고 전했다.


조영일 화순읍장은 "이번 훈련을 통해 평상시 화재 예방 점검이 중요하고, 앞으로도 정기적인 훈련과 점검을 통해 안전한 행정 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"며 "특히 직원들이 소화기와 소화전 사용법 등을 숙지할 수 있도록 당부드린다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

박나래 "전 매니저와 오해 풀어"…방송활동 중단

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

비상계엄 1년 지났지만, 국회 경비체계 개선 입법은 '제자리'

"삼다수도 빠졌다" 식품사 줄줄이 공급중단…홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기