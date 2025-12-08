남양주시, 사할린한인 정착 15주년 기념행사 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 7일 더늘봄에서 '남양주 사할린한인 정착 15주년 기념행사'를 개최했다고 8일 밝혔다.

남양주시가 지난 7일 더늘봄에서 '남양주 사할린한인 정착 15주년 기념행사'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 일제강점기 강제동원으로 사할린에 이주한 한인 동포들의 아픔과 희생을 되새기고, 귀국 이후 한국 사회에 뿌리내리며 살아온 15년의 여정을 함께 기념하기 위해 마련됐다.

행사에는 사할린한인 40여 명을 비롯해 내빈 등 70여 명이 참석했다. 행사는 기념식과 축하공연, 감사장 전달, 표창 수여 등으로 진행돼 참석자들이 지난 세월을 돌아보고 새로운 희망의 시간을 나누는 자리가 됐다.

기념식에는 이수진 사할린한인동포회장과 홍지선 부시장, 지역 도의원 및 시의원 등이 참석해, 개회 선언과 국민의례를 시작으로 동포들에게 감사 인사와 축하의 뜻을 전했다.

기념식 이후에는 축하공연과 레크리에이션이 이어졌으며, 참석자들은 오랜만에 함께 모여 정을 나누고, 정착 당시의 기억을 되새기며 따뜻한 시간을 보냈다.

이수진 회장은 "사할린한인들이 강제 이주로 겪은 긴 고난과 역경 속에서도 남양주에 안정적으로 정착할 수 있도록 도움을 주신 시와 관계자 여러분께 이 자리를 빌려 깊이 감사드린다"고 말했다.

홍지선 부시장은 "사할린한인 분들이 겪은 역사적 아픔과 긴 세월의 여정을 기억하고 존중할 수 있는 자리를 마련하게 돼 뜻깊다"며 "오늘의 기념식이 서로의 삶을 격려하고 미래를 향한 희망을 다지는 시간이 되길 바란다"고 전했다.





남양주=이종구 기자



