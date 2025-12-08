한국 위성 보호 위해 '100MeV 고에너지 양성자 경보서비스' 첫 도입

태양활동 극대기 대응…위성 장비 손상 유발하는 고위험 입자에 특화된 경보체계 구축

우주항공청 우주환경센터가 태양활동 극대기에 대비해 위성 장비를 직접 손상시킬 수 있는 100MeV(메가전자볼트)급 고에너지 양성자에 대한 경보서비스를 8일부터 정식 운영한다. 이는 기존 10MeV 기준을 넘어, 위성 내부까지 침투 가능한 고위험 입자에 특화된 국내 첫 경보체계다.

최근 태양활동이 정점을 향하면서 미국 정지궤도 환경위성(GOES)이 100MeV 양성자 유입을 실제 관측한 사례가 나타났다. 우주환경센터는 NOAA 우주환경예측센터(SWPC) 등 국제 기준을 참고해 2024년 경보 발령·유지·해제 기준을 마련하고, 같은 해 10월 신규 경보시스템 개발을 완료했다.

센터는 2024년 11월부터 2025년 11월까지 국내 위성 운영기관·연구기관을 대상으로 1년간 시범서비스를 운영하며 안정성을 검증했으며, 정식 서비스는 문자(SMS) 형태로 제공된다. 이용을 희망하는 개인·기관은 우주환경센터 누리집에서 신청할 수 있다.

고에너지 양성자 유입은 위성의 전자 장비 오작동, 궤도 유지 시스템 오류, 통신 장애를 유발할 수 있는 대표적 우주환경 위험 요인이다. NASA 기술보고서에 따르면 100MeV 양성자의 침투 능력은 기존 기준인 10MeV 양성자보다 약 20배 높아 위성 내부 장비의 직접 손상 가능성이 크다.

실제 2024~2025년 태양활동 극대기 동안 태양입자유입(S) 경보는 총 144회(2025년 11월 기준)로, 최근 극소기(2018~2023년)보다 두 배 가까이 증가했다. 특히 고에너지 입자 증가가 확인되면서 위성 운영 위험성도 크게 커졌다는 평가가 나온다.

나현준 우주환경센터장은 "100MeV 고에너지 양성자는 위성 장비를 직접 침투해 손상을 일으킬 수 있는 고위험 입자"라며 "정식 서비스 도입은 국내 위성의 안전한 운용을 위한 중요한 전환점"이라고 강조했다.





