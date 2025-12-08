인제군, LPG 배관망 구축으로 연료비 부담 대폭 절감

강원도 인제군은 2025년 11월 기준 LPG 배관망 구축 효과로 연료비 지수가 도시가스(100) 이하 수준으로 개선됐다고 8일 밝혔다.

군·면단위 94.5%, 마을단위 97.4% 수준까지 개선되었으며, 기존 LPG용기(186.4%), 등유(136.3%) 대비 큰 폭의 절감 효과를 거둔 셈이다.

군은 2019년 인제읍(2650세대)을 시작으로 2023년 북면(1460세대), 2024년 서화면(340세대), 2025년 상남면(173세대)까지 순차적으로 배관망 구축을 완료했다. 향후 남면(2026년), 기린면(2027년) 준공시 6개 읍·면 시가지 지역의 LPG 배관망이 완성될 예정이다.

현재 마을단위 21개소 997세대에 LPG가 공급되고 있으며, 평균 공급단가는 MP+89로 낮아졌다. 진행 중인 마을단위 배관망 지원사업은 2026년 중 하남1리(52세대), 월학3리(68세대)에서 준공을 목표로 하고 있다.

신선미 경제산업과장은 "도시가스 미공급 지역이라는 불리한 여건 속에서도 LPG 배관망 확대와 연료비 30~50% 절감 효과로 전국 군·면단위 지자체 중 최고 수준의 연료비 경쟁력을 확보했다"며 "2027년까지 읍·면으로 배관망을 확대해 에너지 복지를 완성하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자



