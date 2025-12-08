"올해 마지막 특가"…오늘의집, '2025 끝내주는 세일' 실시

올해 인기 상품 총집합

오늘의집은 연말을 맞아 올해 고객에게 가장 큰 사랑을 받은 상품을 한데 모아 특가로 선보이는 '2025 끝내주는 세일'을 실시한다고 8일 밝혔다.

올해 마지막 대규모 세일을 진행하는 이번 행사에는 다양한 상품과 할인 혜택을 선보인다. 먼저 '파이널 특가' 테마관에서는 올해 가장 높은 인기를 얻은 베스트 상품들을 파격 특가에 판매하는 '스페셜 오늘의딜'이 진행된다. 해당 기간 인테리어 및 라이프스타일에 특화된 오늘의집 라이브도 함께 진행돼 쇼핑 경험을 더할 예정이다.

'끝판 베스트' 테마관에서는 올해 가장 인기 있었던 브랜드 및 상품을 모았다. ▲장바구니에 가장 많이 담긴 상품 ▲많은 리뷰가 게재된 상품 ▲재구매율이 높았던 상품 ▲새롭게 떠오른 라이징 상품 등을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 또한 카테고리별 인기 상품을 모아놓은 '카테고리별 베스트'와 데스커, 한샘, AMT, 테팔 등 대표 브랜드가 참여하는 '끝판 스페셜 브랜드' 코너도 마련됐다.

'해넘해맞' 테마관에서는 연말 준비와 새해맞이에 필요한 상품들로 구성됐다. 1주차에는 '연말 준비'를 주제로 방한/발열, 난방 가전, 겨울 패브릭 등 시즌 필수품과 크리스마스 트리·파티용품을 제안한다. 2주차에는 다이어리·플래너, 수납·정리 용품, 홈트레이닝 아이템 등 '새해 준비' 아이템을 만나볼 수 있다.

할인 혜택 및 이벤트도 마련했다. 매일 오전 10시마다 금액대별 할인 쿠폰 4종 쿠폰을 선착순으로 발급한다. 오후 3시에는 최대 90% 할인가에 구매 가능한 '래플 쿠폰' 이벤트와 함께 '끝내주는 페이백' 이벤트도 진행된다.

오늘의집 관계자는 "한 해 동안 오늘의집에 보내주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 끝내주는 세일을 정성껏 준비했다"며 "올해 마지막으로 진행되는 이번 행사를 통해 다채로운 상품을 특가에 만나보시고, 즐겁고 따뜻한 연말을 보내시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



