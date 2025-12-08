[클릭 e종목]"롯데관광개발, 주가 상승 내년에도 지속 전망…목표가↑"

목표주가 2만3000원→2만7000원 상향 조정

유안타증권은 8일 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 21,350 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 813,042 전일가 21,300 2025.12.05 15:30 기준 관련기사 신한 "외인 카지노, 4Q 실적기대감↑…비중확대 유지"방문객 급증에 '한일령'까지…롯데관광개발 매출 급증 기대감↑[특징주][클릭 e종목]"롯데관광개발, 4분기 깜짝 실적 기대" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 주가 상승 랠리가 내년에도 이어질 것으로 보고 목표주가를 기존 2만3000원에서 2만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이환욱 유안타증권 연구원은 "목표주가 상향 조정은 내년도 실적 추정치 상향 조정에 따른 것"이라며 "한중 관계 개선 및 한일령 수혜까지 지속되는 구간으로 내년도 역시 견조한 입도객 수 회복세가 전망되며 드림타워 인지도 상승에 따른 시장점유율 확대가 원활하게 이뤄지고 있어 기존 실적 추정치 대비 높은 실적 개선세를 기록할 것"이라고 설명했다. 이어 "오픈 가능한 추가 바카라 테이블, 1600호실에 달하는 호텔 객실, 미니멈 베팅 금액 상승 기조까지 모든 측면에서 중장기적 실적 개선세가 이어질 수 있는 우호적인 상황"이라고 덧붙였다.

롯데관광개발은 올해 3분기 매출액 전년 동기 대비 34.1% 증가한 1866억원, 영업이익 138.4% 늘어난 529억원으로 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 이 연구원은 "중국인 입도객 수 회복세가 지속되는 가운데 견조한 제주 카지노 시장 점유율 증가 기조에 기인한 외형 성장 및 영업 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타났다"고 분석했다.

4분기에도 양호한 실적이 기대된다. 이 연구원은 "10~11월 방문객 수 증가율이 전년 동기 대비 각각 55.9%, 41.3%로 시장 기대치를 상회하는 높은 성장률이 지속되고 있어 4분기 호실적에 대한 변수는 크지 않을 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



