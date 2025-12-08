제주에 모인 한일 상의 회장단 "AI 등 경제연대 강화" 목소리

제주 신라호텔서 한일 상의 회장단 회의

최태원 회장 등 한일 경제인 22명 참석

공동성명 "AI·반도체·에너지 등 협력 강화"

저출산·고령화 문제 함께 해결…문화교류도

전문가들, 협력을 경제연대로 넓힐 비전 제시

우리나라와 일본 경제인들이 제주도에서 만나 양국이 직면해 있는 공통 당면과제를 해결하고, 국교 정상화 60주년이 된 올해를 계기로 경제연대를 더욱 굳건히 하기로 뜻을 모았다.

8일 제주 신라호텔에서 열린 한일 상공회의소 회장단 회의에서 한일 양국의 경제인들이 착석해 회의를 준비하고 있다. 김형민 기자 AD 원본보기 아이콘

대한상공회의소는 8일 제주 신라호텔에서 일본상공회의소와 함께 '제14회 한일상공회의소 회장단 회의'를 열었다. 한일 상의는 매년 돌아가면서 회장단 회의를 개최하고 있다. 올해는 우리 측 차례가 돼, 제주도에서 열리게 됐다. 내년 한일 상의 회장단 회의는 일본 센다이에서 열릴 예정이다.

이날 회의에는 한일 경제인 22명이 참석했다. 우리나라에선 최태원 대한상의 회장(SK그룹 회장)을 비롯해, 각 지역상의 회장단, 박승희 삼성전자 사장과 이형희 SK그룹 부회장 등이 자리했다. 일본에선 고바야시 켄 일본상의 회장(미쓰비시상사 상담역) 등이 우리나라를 찾았다.

양국 상의는 공동성명을 통해, 인공지능(AI)·반도체·에너지 등 미래산업 협력을 강화하고 저출산·고령화에 공동으로 대응하기로 했다고 밝혔다. 문화교류도 더불어 확대키로 했다.

세부적으론, 우선 AI·반도체·에너지 등 미래산업은 양국 경제의 경쟁력을 결정짓는 핵심 분야라는 데 인식을 같이했다. 이를 바탕으로 양국은 안정적인 투자환경과 공급망을 공동으로 구축하고 자유롭고 열린 국제 경제질서 유지를 위해 협력해 나가기로 했다. 또 저출산·인구감소가 공동으로 직면한 중대한 과제란 점에 공감하며 해결책 모색을 위해 힘을 모으기로 했다. 이미 양국 정부가 관련 협의에 착수한 만큼, 민간 부문에서도 정책과 연구 경험을 공유하며 실질적인 협력이 이뤄질 것으로 보인다. 아울러 한·일 경제계는 직항노선 확대로 상호 방문이 증가하고 있는 점을 주목해, 경제·관광·문화 등 다양한 분야로 교류 기반을 넓히기로도 했다.

이어진 특별대담에선 양국 전문가들이 협력의 틀을 경제연대 수준으로 발전시킬 비전을 제시했다. 산업과 통상구조가 재편되고 있는 상황에서 한일 양국이 기존 방식만으로는 대응하기 어려운 새로운 도전에 직면해 있어, 협력도 새로운 방향으로 발전시켜야 한다는 취지다. 그 구체적인 방향으론, '룰 테이커'에서 '룰 세터'로의 전환을 제안했다. 이어 한일경제연대를 통해 양국이 공동시장으로서 외연을 확대해갈 수 있다고도 강조했다.

아울러 AI·반도체 분야에서 피지컬 AI 협력과 공동 멀티모달 AI 플랫폼 구축 등 양국의 상호강점을 살리는 방향으로의 협력이 필요하다는 목소리도 나왔다. 스타트업에서는 단일 국가의 한계를 넘어 한일 공동 생태계 조성이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.

인천상의와 아오모리상의는 이번 회의에서 한일 지역협력에 기여한 양국의 우수 상의로 선정됐다. 양국 상의의 주요 사업 방향도 공유됐다. 한상원 광주상의 회장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 성과와 메가 샌드박스, 사회적 가치 창출사업 등을 소개했다. 이어 일본의 후지사키 사부로스케 센다이상의 회장이 지역 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업의 강점을 기반으로 한 공동 연구개발(R&D) 및 공급망 협력을 제안했다.

회의 외에도 양국 경제인들은 한일 경제협력 60년사를 조명하는 특별전시를 함께 관람하고 기술교류와 합작투자, 미래산업 공동대응 등 다양한 협력 사례도 함께 나누며 관계를 돈독히 했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "올해 회장단 회의는 양국 정상 간 셔틀외교 복원으로 협력 분위기가 확산된 가운데 지난 60년 성과를 돌아본 의미 있는 자리였다"며 "대한상의는 한일경제연대 강화를 위해 일본상의와 긴밀히 협력하겠다"고 했다.





서귀포=김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>