본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

문상필 민주당 부대변인, 출판기념회 열고 시민공감 강조

호남취재본부 심진석기자

입력2025.12.07 10:43

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정치인·경제인·시민 등 3천여 명 참석
"골목서 미래 찾는 도시 만들겠다" 밝혀

문상필 민주당 부대변인이 지난 6일 광주 동신고 체육관에서 저서 ‘골목에서 찾은 미래' 출판기념회를 열고 인사말을 하고 있다. 문상필 민주당 부대변인측 제공

문상필 민주당 부대변인이 지난 6일 광주 동신고 체육관에서 저서 ‘골목에서 찾은 미래' 출판기념회를 열고 인사말을 하고 있다. 문상필 민주당 부대변인측 제공

AD
원본보기 아이콘

내년 6월 지방선거에서 광주 북구청장 출마를 준비 중인 더불어민주당 문상필 부대변인이 자신의 정치적 지향을 담은 출판기념회를 열고 지역사회와의 접점을 넓히고 있다.


문 부대변인은 지난 6일 광주 동신고 체육관에서 저서 '골목에서 찾은 미래' 출판기념회 행사를 열었다. 이날 행사엔 지역 인사와 시민 등 3,000여 명이 몰려 성황을 이뤘다.

특히 이날 행사는 국회의원과 지역 경제인, 청년·장애인·소상공인 단체 관계자들이 자리해 북구 현안과 지역 발전에 대한 관심을 확인하는 자리로 꾸려졌다. 정청래 민주당 대표와 권노갑 상임고문, 강기정 광주시장, 김동연 경기도지사, 전현희 전 최고위원·정진욱·조인철·서미화 국회의원 등이 영상축사에 나서며 문 부대변인에게 힘을 실었다.


이번에 발간된 책은 문 부대변인이 광주시의원 활동과 광주공동체 상임고문 경험을 통해 확인한 '골목'의 의미를 중심에 놓았다. 그는 지역 현장에서 확인한 생활문제, 도시 정책, 청년 일자리, 문화와 복지정책을 연결하는 방식으로 북구의 미래 전략을 제안했다.


문 부대변인은 행사에서 "북구의 미래는 결국 일상의 공간에서 출발해야 한다"며 "시민이 체감할 수 있는 정책을 통해 지역의 자립과 성장 기반을 만들어가겠다"고 말했다. 이어 "실패한 청년일지라도 다시 시작할 수 있는 사회가 지역 발전의 조건이다"며 "지방정부가 그 안전망 역할을 해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략' "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

유럽도 '오물풍선' 논란…나토 위협하는 벨라루스 풍선

"AI로 만든 영상이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

이재용 회장 장남의 좌우명, 뭔가 봤더니…

"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

"장보기가 겁난다"…美 Z세대가 '냉동식품'으로 눈 돌리는 이유

새로운 이슈 보기