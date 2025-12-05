본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전주대 사범대학, 삼성휴먼빌서 연말 인형 기부 활동

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.05 14:13

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"나눔 문화 확산·보육원 아동 정서적 위안"

전주대 사범대학이 5일 보육이 필요한 아동을 보호·양육하며 자립을 지원하는 아동복지 기관인 삼성휴먼빌(구, 삼성보육원)에서 연말 인형 기부 활동을 진행했다.

전주대 사범대학, 삼성휴먼빌서 연말 인형 기부 활동
AD
원본보기 아이콘

전주대에 따르면 이번 기부 활동은 사범대학 학생회와 사범대학 교직원이 공동 주최해 자발적인 나눔 참여를 통해 사범대학 구성원의 사회적 책임과 이웃에 대한 정서적 돌봄, 지역 공동체와의 연대라는 교육철학을 실천하고 확산하기 위한 취지에서 마련됐다.


사범대학은 지난달 17일~28일까지 사범대학 로비에 기부 수거함을 설치하고 인형 기부 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 학생들이 자발적으로 참여해 나눔 문화를 확산하고 보육원 아동에게 정서적 위안을 전하는 한편, 예비교사로서 공동체와 돌봄의 가치를 몸소 실천하는 데 의미를 뒀다.


기부된 인형은 삼성휴먼빌뿐만 아니라 장애인 및 취약계층의 일자리 창출 기관인 굿윌스토어 등에도 추후 전달될 예정이다. 사범대학은 앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 프로그램을 지속적으로 발굴하고 확대해 나갈 계획이다.


사범대학 박민지 학생회장은 "교사로 성장하는 학생들이 교육적 지식뿐 아니라 나눔의 가치를 체득하는 것은 매우 중요한 가치이다"며 "이번 기부 활동은 미래 교사들이 지역사회와 따뜻한 관계를 형성하며 긍정적인 교육 문화를 확장하는 계기가 될 것이다"고 전했다.

한편, 전주대 사범대학은 AI·디지털 기반의 학생 참여형 프로그램, 학교 현장 교육, 지역 연계 활동 등을 통해 미래 교육 인재를 양성해 오고 있으며, 5주기 교원양성기관 역량진단 최우수 A등급에 이어 6주기 교원양성기관 역량진단에서도 좋은 성과로 이어지길 기대하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

2시간 동안 영안실서 살아있었는데…구급대 오판에 사망한 여성

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기